Zákulisí jednání o Hradci. Přineseme čtvrt miliardy, hlásí Tomek, Ulich a spol. Proč to drhlo?
Příští úterý se rozhodne, zda do fotbalové ligy vkročí další ultramovitý vlastník se silnou skupinou v zádech. Zastupitelstvo Hradce Králové vyřkne ortel nad nabídkou spolku Fotbal HK 1905 Ondřeje Tomka, Ivo Ulicha, Pavlů Nedvěda a Rejchrta a Radka Šenka na koupi černobílého klubu. Jednání, jež dospělo do klíčové fáze, bylo hrbolaté, blízké konce, jak popisuje elaborát, který společnost poskytla deníku Sport. Mluví v něm jedním hlasem za všech pět pánů.
V úterý přiletí Ivo Ulich ze zahraničí, sedne v Praze do auta, nabere Pavla Nedvěda a vyrazí do Hradce Králové, kde začal velmi dobrou fotbalovou kariéru, při níž si zahrál za Slavii, reprezentaci i v německé bundeslize.
Zasedání místního zastupitelstva rozhodne, zda se někdejší technický záložník stane jedním z majitelů klubu Votroků.
Začíná se v 15 hodin odpoledne, spolek Fotbal HK 1905 bude v plné sestavě, dorazí tedy i další trojice Ondřej Tomek (podle Forbesu 20. nejbohatší Čech s majetkem 24,9 miliardy), Pavel Rejchrt (spolumajitel obří stavební společnosti Finep, bývalý reprezentant v judu) a marketér Radek Šenk, blízký Ulichův spolupracovník.
Není divu, že se dostaví v celé sestavě, rokování trvalo déle než rok.
„Bylo to jedno z nejtěžších vyjednávání. Několikrát jsme se museli vrátit na úplný začátek a vysvětlovat a vysvětlovat, proč navrhujeme a obhajujeme naše představy. Vlastnictví čehokoliv je zodpovědnost, každodenní starost o firmu, hledání těch správných cest, řízení lidí a ve sportu navíc s obrovskou fanouškovskou základnou a mediálním přesahem,“ popisuje skupina. „Třikrát jsme zvažovali, zda v procesu vůbec pokračovat. Paní primátorka a celý vyjednávací tým hájily pozice města, obhajovaly svou vizi a očekávání od nového partnera. Byly velmi tvrdým vyjednavačem,“ netají.
Podle informací Sportu byla akce vskutku na pokraji krachu, velká jména z byznys prostředí hůře kousala ne tolik akční chování zástupců Hradce. Ti zase musí držet nastavené postupy, navíc dumat také nad politickými dopady.
Každopádně v Salonu republiky je jasná poptávka klub prodat. Fanoušci fotbalu věří v navýšení rozpočtu, možnost vyšvihnout se výš, protože radnice má jako vlastník jednoznačné (logicky i pochopitelné) limity. Hradečáci, jimž je tým lhostejný, zase přivítají ztrátu části povinností města vůči černobílým.
„Pokud se staneme novým majitelem, nepřebereme jen zodpovědnost za prvoligové mužstvo, ale rovněž za správu řady sportovišť, která zůstávají v majetku města a o jejichž provoz se nyní musí starat. Je to samotný fotbalový areál s Malšovickou arenou, Sportovní areál Bavlna, Dukla a Háječek. Musíme se samozřejmě postarat o mládež a ženy, to je více než 700 sportovců,“ upozorňuje spolek.
Samozřejmě, stejně jako další noví majitelé, kteří v poslední době vstupují houfně do tuzemského fotbalu, vyhlašuje zájemce o klub zaměření na mládež, která se v Hradci v posledním období opět zvedá, což dokumentuje návrat