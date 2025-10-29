iSport známky 13. kola: frajeři z Karviné, plzeňská zeď, smolařem host ze Slavie
Každé pondělí (za předpokladu, že se kolo výjimečně nedohrává později jako nyní) najdete na stránkách tištěného deníku Sport známkování hráčů Chance Ligy. Redaktoři na stadionech hodnotí jejich výkony v uplynulém kole od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší), nově budou na iSportu hráči právě podle známek rozděleni i do rubrik. Kdo exceloval a kdo naopak raději na víkend bude chtít zapomenout? Který zápas byl nejatraktivnější a jak vypadá nejlepší sestava 13. kola?
Muž kola
Denny Samko (9)
Jako by chtěl kouči Martinu Hyskému naznačit, že i on by možná stál za zájem Plzně. V Mladé Boleslavi byl fantastický, sehrál zřejmě nejlepší zápas v kariéře. Dvakrát se trefil a byl motorem atraktivně hrajících Slezanů. Formu potvrdil i v MOL Cupu.
Brankář kola
Martin Jedlička (8)
Novému realizačnímu týmu se nemohl předvést lépe. Čapal výborně už v Ďolíčku, ale to nejlepší si nechal na Baník. Nepřišli si na něj v šancích Ladislav Almási, David Planka ani Tomáš Zlatohlávek. Reprezentační výkon!
Talent (U21) kola
Emmanuel Ayaosi (8)
Tohle jméno si zapamatujte, v čerstvých 21 letech zažívá Nigerijec průlomový ročník mezi elitou. Nejenže se premiérově trefil, pro Středočechy znamenal permanentní nebezpečí. Jakmile vystřídal, Majerovi hoši se nadechli.
Žolík kola
Matěj Koubek (7)
Ve Zlíně je ve stínu Tomáše Poznara a Stanleyho Kanua, ale pokud bude pokračovat jako naposledy, kdy nastoupil do druhé půle a skóroval, může se situace obrátit. Je na dvou gólech, zatímco konkurenti na jednom.
Smolař kola
Filip Prebsl (1)
Slávista si hostování v Mladé Boleslavi určitě představoval jinak... Prebsl se při přestřelce s Karvinou (2:4) stal symbolem zmaru domácích, kteří byli absolutně katastrofální. Celkem 31 inkasovaných branek je šílenost.
Zápas kola
Liberec-Jablonec 0:2 (7)
Podještědské derby má v posledních letech grády, ne že ne. Příběhů na jedné či druhé straně je několik, majitelé navíc vše ještě vyhecovali pátečním livestreamem pro Ligu naruby. Jen houšť! A gratulace do Jablonce.
Sestava kola
Jedlička
Cedidla Elbel Novák
Černák Samko Patrák Ayaosi
Gning Kuchta Jawo