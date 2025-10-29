iSport známky 13. kola: frajeři z Karviné, plzeňská zeď, smolařem host ze Slavie

Předplatné

iSport známky 13. kolo: frajeři z Karviné, plzeňská zeď, smolařem host ze Slavie

Klinsmann k repre? Ale co peníze? Chorý bez formy, ztracený Prekop – a Jablonec vede ligu • Zdroj: iSport.tv
Ondřej Zmrzlý lituje bodové ztráty v Olomouci za bezbrankovou remízu
Vítězná euforie Jana Kuchty
Radost hráčů Jablonce
Brian Priske se raduje po vítězství nad Bohemians
Pardubický Vojtěch Patrák
Jindřich Trpišovský se zdraví před zápasem s Tomášem Janotkou
Michal Kvasnica
Chance Liga
Každé pondělí (za předpokladu, že se kolo výjimečně nedohrává později jako nyní) najdete na stránkách tištěného deníku Sport známkování hráčů Chance Ligy. Redaktoři na stadionech hodnotí jejich výkony v uplynulém kole od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší), nově budou na iSportu hráči právě podle známek rozděleni i do rubrik. Kdo exceloval a kdo naopak raději na víkend bude chtít zapomenout? Který zápas byl nejatraktivnější a jak vypadá nejlepší sestava 13. kola?

Muž kola

Denny Samko (9)

Jako by chtěl kouči Martinu Hyskému naznačit, že i on by možná stál za zájem Plzně. V Mladé Boleslavi byl fantastický, sehrál zřejmě nejlepší zápas v kariéře. Dvakrát se trefil a byl motorem atraktivně hrajících Slezanů. Formu potvrdil i v MOL Cupu.

Brankář kola

Martin Jedlička (8)

Novému realizačnímu týmu se nemohl předvést lépe. Čapal výborně už v Ďolíčku, ale to nejlepší si nechal na Baník. Nepřišli si na něj v šancích Ladislav Almási, David Planka ani Tomáš Zlatohlávek. Reprezentační výkon!

Talent (U21) kola

Emmanuel Ayaosi (8)

Tohle jméno si zapamatujte, v čerstvých 21 letech zažívá Nigerijec průlomový ročník mezi elitou. Nejenže se premiérově trefil, pro Středočechy znamenal permanentní nebezpečí. Jakmile vystřídal, Majerovi hoši se nadechli.

Žolík kola

Matěj Koubek (7)

Ve Zlíně je ve stínu Tomáše Poznara a Stanleyho Kanua, ale pokud bude pokračovat jako naposledy, kdy nastoupil do druhé půle a skóroval, může se situace obrátit. Je na dvou gólech, zatímco konkurenti na jednom.

Smolař kola

Filip Prebsl (1)

Slávista si hostování v Mladé Boleslavi určitě představoval jinak... Prebsl se při přestřelce s Karvinou (2:4) stal symbolem zmaru domácích, kteří byli absolutně katastrofální. Celkem 31 inkasovaných branek je šílenost.

Zápas kola

Liberec-Jablonec 0:2 (7)

Podještědské derby má v posledních letech grády, ne že ne. Příběhů na jedné či druhé straně je několik, majitelé navíc vše ještě vyhecovali pátečním livestreamem pro Ligu naruby. Jen houšť! A gratulace do Jablonce.

Sestava kola

Jedlička

Cedidla    Elbel    Novák

Černák   Samko    Patrák  Ayaosi

Gning  Kuchta  Jawo

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

