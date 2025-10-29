Nasupený kouč Motoru: Nastavení hráčů absolutně nechápu. Není to tým osmnáctiletých!
Po hrozivé přípravě odšpuntovali sezonu fenomenálně, jenže od 5. října jim to znovu začalo haprovat. Hokejisté Českých Budějovic čekají už šest utkání na tříbodové vítězství a v průběhu pár týdnů se propadli z extraligového čela do nabitého středu tabulky. V čem je jejich největší problém? Doplácejí na katastrofální vstupy do zápasů. Z posledních pěti jim soupeři pokaždé utekli do třígólového vedení, naposledy je nachytal Třinec.
Motoru se nedaří nakopnout motory. Jakmile je někdy přece jen nahodí, většinou to bývá pozdě. Výjimkou bylo jen nedělní utkání s Kladnem, v němž parta kouče Ladislava Čiháka v rozmezí 53. až 57. minuty srovnala z 0:3 na 3:3 a v prodloužení nakonec slavila.
Jenže ostatní duely podobný happy end postrádaly. V domácích bitvách s Plzní a Hradcem Králové Jihočeši padli 0:3, v Pardubicích pak 2:5. Neslavně dopadla i českobudějovická zastávka v Třinci, kde hosté už ve dvanácté minutě ztráceli tři branky. Byť se díky Ondřeji Válovi a Filipu Přikrylovi ještě do přestávky dostali na dostřel, po nepovedené druhé třetině mohli na úspěch zapomenout. Suverénní Oceláři vyhráli 6:3.
„Absolutně nechápu nastavení hráčů. Některé zápasy mi připadají jako přes kopírák. Z mého pohledu jdou hráči do utkání s obavami a přesně podle toho vypadají začátky a vlastně i další průběh. Kromě pár střídání jsme nesnesli měřítko. Dokážu pochopit, že Třinec je kvalitnější, ale že se mu nevyrovnáme v bruslení, soubojích a bojovnosti, to jako bývalý hráč pochopit nedokážu,“ kroutil hlavou asistent Jiří Hanzlík.
Náskok jsme prohospodařili
I nejvyzrálejším týmům se občas stane, že se jim úvodní dvacetiminutovka, potažmo celý zápas, nevydaří. V obzvlášť nahuštěném programu si „den blbec“ vybere kdekdo. Jenže aby se to opakovalo několikrát za sebou? Na to už trenéři Motoru vysvětlení nemají. „To se běžte zeptat hráčů,“ nabádal Hanzlík.
„Nejsme slepí, taky vidíme, že dostaneme gól v první minutě nebo rovnou tři v první třetině jako teď. Minule to bylo trochu jiné v tom, že nám góly napadaly v průběhu druhé třetiny. Nevím, jaká je mentální příprava, to už ale musí být sakra na hráčích. Dále mě mrzí, že tam máme mraky zkušených, kteří si už něčím prošli a mají za sebou X sezon. Není to tým osmnáctiletých,“ zdůraznil nasupený kouč.
Poté, co Motor z úvodních třinácti zápasů zapsal hned devět tříbodových výher, přišla nepříjemná krize spojená s logickým propadem v tabulce. „Taky jsme byli v čele, ale je to i o kvalitě hráčů. Na rozdíl od Třince s tím nedokážeme naložit. Kvalitu hráče dělá, že se dokáže připravovat pořád stejně i přesto, že vede ligu o deset bodů. My jsme to ale nedokázali. Měli jsme náskok a prohospodařili jsme ho,“ pověděl upřímný Hanzlík.
„Samozřejmě do toho přispělo i zranění některých hráčů, máme užší kádr a v uvozovkách to nemáme kým nahradit. Ale to neříkám proto, že se chci vymlouvat. Je potřeba umět pracovat s tím, že když jsem nahoře, soupeři se na mě začnou připravovat,“ doplnil Čihákův kolega.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž