Nasupený kouč Motoru: Nastavení hráčů absolutně nechápu. Není to tým osmnáctiletých!

Asistent trenéra Českých Budějovic Jiří Hanzlík
Asistent trenéra Českých Budějovic Jiří HanzlíkZdroj: Profimedia
Hokejisté Třince doma porazili České Budějovice 6:3
Libor Hudáček v utkání proti Českým Budějovicím vstřelil hattrick
8
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Po hrozivé přípravě odšpuntovali sezonu fenomenálně, jenže od 5. října jim to znovu začalo haprovat. Hokejisté Českých Budějovic čekají už šest utkání na tříbodové vítězství a v průběhu pár týdnů se propadli z extraligového čela do nabitého středu tabulky. V čem je jejich největší problém? Doplácejí na katastrofální vstupy do zápasů. Z posledních pěti jim soupeři pokaždé utekli do třígólového vedení, naposledy je nachytal Třinec.

Motoru se nedaří nakopnout motory. Jakmile je někdy přece jen nahodí, většinou to bývá pozdě. Výjimkou bylo jen nedělní utkání s Kladnem, v němž parta kouče Ladislava Čiháka v rozmezí 53. až 57. minuty srovnala z 0:3 na 3:3 a v prodloužení nakonec slavila. 

Jenže ostatní duely podobný happy end postrádaly. V domácích bitvách s Plzní a Hradcem Králové Jihočeši padli 0:3, v Pardubicích pak 2:5. Neslavně dopadla i českobudějovická zastávka v Třinci, kde hosté už ve dvanácté minutě ztráceli tři branky. Byť se díky Ondřeji Válovi a Filipu Přikrylovi ještě do přestávky dostali na dostřel, po nepovedené druhé třetině mohli na úspěch zapomenout. Suverénní Oceláři vyhráli 6:3.

„Absolutně nechápu nastavení hráčů. Některé zápasy mi připadají jako přes kopírák. Z mého pohledu jdou hráči do utkání s obavami a přesně podle toho vypadají začátky a vlastně i další průběh. Kromě pár střídání jsme nesnesli měřítko. Dokážu pochopit, že Třinec je kvalitnější, ale že se mu nevyrovnáme v bruslení, soubojích a bojovnosti, to jako bývalý hráč pochopit nedokážu,“ kroutil hlavou asistent Jiří Hanzlík.

Náskok jsme prohospodařili

I nejvyzrálejším týmům se občas stane, že se jim úvodní dvacetiminutovka, potažmo celý zápas, nevydaří. V obzvlášť nahuštěném programu si „den blbec“ vybere kdekdo. Jenže aby se to opakovalo několikrát za sebou? Na to už trenéři Motoru vysvětlení nemají. „To se běžte zeptat hráčů,“ nabádal Hanzlík.

„Nejsme slepí, taky vidíme, že dostaneme gól v první minutě nebo rovnou tři v první třetině jako teď. Minule to bylo trochu jiné v tom, že nám góly napadaly v průběhu druhé třetiny. Nevím, jaká je mentální příprava, to už ale musí být sakra na hráčích. Dále mě mrzí, že tam máme mraky zkušených, kteří si už něčím prošli a mají za sebou X sezon. Není to tým osmnáctiletých,“ zdůraznil nasupený kouč.

Poté, co Motor z úvodních třinácti zápasů zapsal hned devět tříbodových výher, přišla nepříjemná krize spojená s logickým propadem v tabulce. „Taky jsme byli v čele, ale je to i o kvalitě hráčů. Na rozdíl od Třince s tím nedokážeme naložit. Kvalitu hráče dělá, že se dokáže připravovat pořád stejně i přesto, že vede ligu o deset bodů. My jsme to ale nedokázali. Měli jsme náskok a prohospodařili jsme ho,“ pověděl upřímný Hanzlík. 

„Samozřejmě do toho přispělo i zranění některých hráčů, máme užší kádr a v uvozovkách to nemáme kým nahradit. Ale to neříkám proto, že se chci vymlouvat. Je potřeba umět pracovat s tím, že když jsem nahoře, soupeři se na mě začnou připravovat,“ doplnil Čihákův kolega.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Vítkovice18732653:4829
9Mountfield18740747:4229
10K. Vary19812848:5128
11Sparta19721953:5126
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

