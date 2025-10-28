Rolinek junior na scéně! Kdybych měl skončit s hokejem, nepřežiju to, vykládal po debutu
Pokud si Roman Červenka doteď neuvědomil, že je veteránem, tak v úterý určitě. Kdysi hrával v reprezentaci s Tomášem Rolinkem, v devatenáctém kole extraligy proti Plzni znovu. Ovšem už se synem bývalého kapitána národního mužstva a pardubické ikony. Osmnáctiletý junior byl součástí čtvrté formace v duelu, v němž právě tenhle útok zařídil jediný gól Dynama a byl taktéž jediným světlým momentem pardubického výkonu. Východočeši rupli s Plzní 1:3.
Junáci Rolinek (18), Oleksi Jevtěchov (19), Vít Macek a s nimi i 16letý Matúš Válek si vedli dobře hned od prvního střídání a byli to oni, kdo ve třetí části korigovali na 1:2. „Před prvním střídáním byla trošku nervozita, ale rychle odpadla. Minulý rok jsem už byl na střídačce v zápase, dneska jsem konečně naskočil i do hry. Zvedlo mi to sebevědomí, ale mám před sebou kus práce,“ zněly první dojmy pardubického juniora Rolinka.
První zápas a hned asistence na jediný gól týmu. To je parádní debut, ne?
„Ano. A byl to po gólu nával emocí. Máca to protečoval, tak jsem tam jel a v tom slyším Oleksiho, jak si zařval, tak jsem mu poslal puk pod hokejkou a dali jsme gól. Neskutečné emoce, tohle si všichni tři budeme pamatovat do konce života.“
Nakolik vám pomohlo, že hned první dvě střídání jste zvládli velmi dobře, když jste každé zakončili střelou?
„Určitě nám to zvedlo sebevědomí, měli jsme i gólovku, což nás nakoplo. A myslím, že i celý tým.“
Co vám říkal táta před zápasem?
„Hlavně, ať se nebojím, protože kdo se bojí, nic na ledě neudělá. Říkal, ať hraju se sebevědomím a předvedu to, co umím.“
Jméno Rolinek nese v Pardubicích velký odkaz. Řešili jste spolu hodně, že půjdete do hry?
„Bavili jsme se o tom i v tom smyslu, že je to další zkušenost, která mi zvedne sebevědomí. Ale jak jsem říkal, mám před sebou kus práce a musím každý den makat, abych si tady jednou zahrál nastálo. Je skvělý pocit, že táta tady hrál a já na něj můžu nějakým způsobem navázat. Doufám, že se mi jednou podaří zvládnout všechno, čeho tady dosáhl on.“
Hlavně zůstat pokorný
Táta byl na tribuně, stihl vám už poslat textovku?
„Ještě mi nic neposlal, ale myslím, že si zápas užil stejně jako já. Jsem zvědavý, co mi řekne doma. Jsem rád, že mi pomáhá.“
Máte to se svým jménem těžší v hokeji?
„Určitě je to těžší, protože se ode mě očekávají výkony. Všichni mě srovnávají s tátou, nějaký nátlak je.“
Na druhou stanu vás mají fanoušci automaticky rádi, ne?
„Jo, tátu tady měli hodně rádi. A když vidí, že tu hraje jeho syn, tak si myslím, že určitě mají rádi i mě.“
Kdy jste se dozvěděl o nominaci na duel s Plzní?
„V neděli mi volal pan trenér Venc z juniorky, že půjdu v úterý hrát za áčko. A spolu se mnou pár kluků z juniorky. Byl jsem strašně rád. Mohli jsme to s klukama prožívat společně, kdybych tu byl sám, asi bych byl víc nervózní. Takhle jsme to společně všichni odmakali.“
Budou si vás teď dobírat spoluhráči v juniorce?
„Asi si z nás budou dělat trochu srandu. Hlavně si teď o sobě nesmíme nic myslet, do juniorky se musíme vrátit s pokorou a podávat co nejlepší výkony.“
Narazil jste při extraligové premiéře na něco nečekaného?
„Hráči v útočném pásmu hodně rotují, musíme se kolem sebe hodně dívat. Hlavně ve chvíli, kdy dostaneme puk, aby nás nikdo nesrazil. Mít hlavu nahoře a dívat se kolem sebe.“
Jste správným způsobem blázen do hokeje?
„Určitě ano. Je to něco, čím se chci živit. Kdybych měl někdy skončit s hokejem, asi bych to nepřežil.“
Vaším snem je hrát extraligu, nebo míříte ještě výš?
„Podle mě každý hokejista má sen hrát NHL, ale musíme jít po malých krůčcích. Přes Maxa ligu do extraligy a tak… Do NHL se dostanou opravdu jen ti nejlepší.“
Kdy jste vůbec začal vnímat tátův hokej?
„Na tátu jsem se hodně díval v televizi. Musím říct, že dřív jsem si tátovy rady k srdci tolik nebral, neměl jsem to moc srovnané v hlavě. Až později jsem začal jeho slova víc vnímat a vím, že bez něj bych hokej nehrál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž