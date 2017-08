NHL odmítá olympiádě cuknout. Už není návratu, hlásí ze zámoří

Vstup zakázán! Nemají ho jen Jakub Voráček, David Pastrňák nebo David Krejčí, na zimní olympiádu do Pchjongčchangu nesmějí třeba ani Jakub Vrána, Daniel Přibyl, Dominik Simon nebo Martin Frk, kteří mají dvoucestné smlouvy s kluby NHL. Liga rozhodla, že v únoru příštího roku nepustí do Jižní Koreje žádné hráče s platnými kontrakty. Tedy ani ty, kteří mohou působit na farmě.

Už v dubnu NHL definitivně rozhodla, že poprvé od roku 1994 během olympijských her nepřeruší svůj program. Otázkou zůstávalo, co bude s hráči působícími v AHL a ECHL, v nichž nastupují záložní celky. „Bylo učiněno rozhodnutí, že se všemi hráči pod smlouvami v NHL bude naloženo stejně,“ potvrdil v pondělí druhý muž ligy Bill Daly.

AHL před třemi týdny oznámila, že během olympiády chod soutěže nepřeruší, svoje hráče však uvolní pět dní před zahájením turnaje v Pchjongčchangu s tím, že generální manažeři klubů rozhodnou, na koho se opatření bude vztahovat. Po pondělním prohlášení NHL je zřejmé, že architekti reprezentačních týmů mohou případně počítat pouze s hráči, kteří mají kontrakty výhradně pro působení v nižších zámořských soutěžích.

Šanci mají taky mladíci, kteří podepsali smlouvy do NHL, ovšem měli by pokračovat v Evropě. Jako například český útočník Martin Nečas. Jim v účasti na olympiádě nikdo bránit nebude. Totéž se vztahuje i na hráče pod kontraktem, kteří budou pokračovat v kanadských juniorkách. „Pro mě je to jasně dané – k dispozici jsou jen ti, kdo nejsou registrovaní v NHL,“ prohlásil Jim Johannson, generální manažer olympijského týmu USA. Dal tak najevo, že vedoucí představitelé amerického hokeje se vynasnaží, aby předešli konfliktům. Stejná ujištění přednesli i Kanaďané.

Alexander Ovečkin po dubnovém rozhodnutí NHL prohlásil, že na zimní hry stejně poletí. A vykřikuje to dál. „Nic se nezměnilo. Doufejme, že mě nechají o tom jednat,“ řekl útočník Washingtonu ruskému deníku Sport-Express.

Pět měsíců před olympiádou 2018 však neexistuje žádný tajný plán pro případný start hráčů NHL. A poslední krok ligy může zabránit i úhybným manévrům, jako třeba fingovaným přesunem superhvězd typu Ovečkina na farmu.

Eugene Melnyk, majitel Ottawa Senators, znovu potvrdil, že rozhodnutí NHL je nezvratné a on rozhodně nebude ten, kdo se nechá obměkčit. Zapomeňte na Erika Karlssona, jako by vzkazoval Švédům. S tím, že liga je připravená proti neposlušným zavést další formální opatření.

„Dostali jsme se do míst, odkud není návratu, poněvadž už máme hotový rozpis utkání, plán televizních přenosů, termíny jsou dány. Máme srpen, zbývá měsíc do zahájení kempů, v říjnu začneme hrát. Víme přesně, co budeme dělat v roce 2018. Olympiády se to však netýká,“ řekl v rozhovoru pro Zoomer Radio v Torontu.

Nejvíc se Melnyk obává právě zranění opor, jako je Karlsson. Na hrách v Turíně 2006 takhle přišel jeho tým o Dominika Haška, který odstoupil v první třetině úvodního zápasu proti Německu. Do branky Senators už se nikdy nevrátil. „Tehdy jsme měli na Stanley Cup. On chtěl chytat za Českou republiku a my ho nechali. Od té doby za nás nehrál jediné utkání. Prosili jsme ho. Daniel Alfredsson a já jsme ho přemlouvali, trenéři taky, ale tvrdil, že to nemůže udělat, protože má zraněná třísla. To byl konec Dominika v Ottawě,“ vylíčil Melnyk.

A podobných případů by se našlo víc.