Vzkaz pro Trpišovského a spol.: Chcete fotbal? Tak nepodněcujte válku
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Jestli bylo poslední kolo elitní fotbalové soutěže v Česku zasvěcené válečným veteránům, nejočekávanější zápas Plzně se Slavií (3:5) v mnoha ohledech splnil zadání. Tedy ne pokud jde o obranu svěřených území, ale střelbu určitě – a taky bohužel o to, že to zase byla válka. S tímhle slovem by se mělo nakládat opatrně, nicméně padá v souvislosti s konfrontací nejsilnějších tuzemských armád nepříjemně často. Proč se to nemění? Protože za to přímí aktéři nechtějí přijmout odpovědnost a změnit to. V první linii úspěšný slávistický generál Jindřich Trpišovský a jeho rozvětvený štáb.
Trpišovský, jehož úspěchy jsou nezpochybnitelné, má obrovskou moc zasahovat do vývoje celého českého fotbalu. A v mnoha směrech to prokázal. Jeho zasloužený vliv se projevuje už „jen“ tím, že dokáže nastolit agendu – přijít s tématem, které pak široce rezonuje a dostává se mu patřičné vážnosti a zájmu. Jako když upozorňuje na často zoufale nízký čistý čas hry v ligových utkáních. Popřípadě na další aspekty, které neumožňují rozvinout fotbalové dovednosti.
Jenže pak přijdou duely top týmů, které by měly ukázat ze soutěže to nejlepší. Osm gólů, fantastická, až šokující přestřelka, ale… „Slavia sem přijela s jednoduchou hrou, válčila, bylo tam hodně faulů, přerušení,“ komentoval průběh utkání domácí trenér Martin Hyský, donedávna součást slávistických personálních plánů. „Z obou stran to byla hlavně v prvním poločase velká válka, což jsme nechtěli. Bylo tam moc faulů, přerušení, hra neměla plynulost,“ zopakoval jinými slovy to samé – a lze kvitovat, že hovořil rovněž o podílu svého mužstva.
„Nemám na to úplně odpověď, chce to najít ten správný poměr. Emoce ke sportu patří a negativní nikdo nechce. Ale kdo něco hrál, tak ví, že je těžké se stoprocentně kontrolovat,“ reagoval na otázku ohledně vypjaté atmosféry jeho protějšek Trpišovský. „Samozřejmě bychom si přáli, aby bylo méně karet, faulů a strkanic, ale padlo osm gólů, byla spousta krásných akcí i skvělých individuálních výkonů,“ dodal – a tak trochu odvedl pozornost od tématu.
Nechme ho na moment promluvit řečí čísel: dohromady 12 rovnoměrně rozdělených žlutých karet pro hráče (naštěstí žádná červená, díky), 2 pro členy realizačního týmu (0:2). Celkem 38 faulů, 14:24 ve „prospěch“ Slavie. Hrálo se 112:52 minuty, čistý čas činil 37:42 minuty. Poměrně jednoduše lze vzkázat: Jestli si přejete méně karet, faulů a strkanic, tak pro to konečně něco dělejte. A ruku na červenobílé srdce, jsou to právě slávisté, kdo se nikoli jednostranně, ale podstatnou měrou opakovaně přičiní o to, že se utkání změní v řežbu a ano, válku. Ať už jde o dění přímo na hřišti, nebo za postranní čárou.