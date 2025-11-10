Hyský znovu narazil do Trpišovského, Priske se točí v kruhu. O koho je zájem v Anglii?
Další ligové kolo, další ztráta Sparty. „Tým je bez emocí, bez zápalu, působí unyle. A Priske se točí v kruhu, jako by se bál riskovat,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Kontroverzní šlágr mezi Plzní a Slavií naopak vzruchu nabídl až až. „Ve Slavii pozvolna dochází ke střídání stoperských stráží. A třeba Vlčka si jednou dokážeme představit jako kapitána týmu,“ zazní v díle, kterého se zúčastnili i Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík.
- O kterého hráče z české ligy je zájem v Anglii?
- Proč Baník není mrtvý navzdory předposlednímu místu?
- Co Šumulikoského výlev v Pardubicích a marné Nedvědovo hledání repre kouče?
- A zůstane složení TOP 6 stejné už do konce sezony?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu