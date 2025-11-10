Předplatné

Hyský znovu narazil do Trpišovského, Priske se točí v kruhu. O koho je zájem v Anglii?

Video placeholder
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Trenér Plzně Martin Hyský
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Plzni
Christos Zafeiris vstřelil pátý gól Slavie v Plzni
Lukáš Červ po pátém inkasovaném gólu od Slavie
TV iSport
Chance Liga
Další ligové kolo, další ztráta Sparty. „Tým je bez emocí, bez zápalu, působí unyle. A Priske se točí v kruhu, jako by se bál riskovat,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Kontroverzní šlágr mezi Plzní a Slavií naopak vzruchu nabídl až až. „Ve Slavii pozvolna dochází ke střídání stoperských stráží. A třeba Vlčka si jednou dokážeme představit jako kapitána týmu,“ zazní v díle, kterého se zúčastnili i Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík.

  • O kterého hráče z české ligy je zájem v Anglii?
  • Proč Baník není mrtvý navzdory předposlednímu místu?
  • Co Šumulikoského výlev v Pardubicích a marné Nedvědovo hledání repre kouče?
  • A zůstane složení TOP 6 stejné už do konce sezony?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

