NHL ONLINE: Hertl čelí šampionům z Floridy, Palát proti Islanders. Zvednou se Oilers?

Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Jaroslav Chmelař si odbyl debut v NHL a okořenil ho bitkou s Travisem Hamonicem
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Jaroslav Chmelař si v dresu New York Rangers odbyl premiéru v NHL v utkání proti Detroitu
Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše
Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hitu
Jaroslav Chmelař si v dresu New York Rangers odbyl premiéru v NHL v utkání proti Detroitu
Po nabitém víkendu se NHL rozjíždí pozvolněji čtyřmi zápasy. Český útočník Tomáš Hertl v Las Vegas čelí úřadujícím šampionům z Floridy. V akci je i Ondřej Palát, který v sestavě New Jersey nastupuje proti New York Islanders. Za New York Rangers může opět startovat Jaroslav Chmelař, tentokrát proti Nashvillu. Edmonton se po ostudném výprasku 1:9 od Colorada potřebuje zvednout doma proti Columbusu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina15830459:4222
2Montreal15552357:4722
3Devils15830452:4422
4Pittsburgh17903557:4821
5Boston17640757:5620
6Ottawa16533557:5819
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Detroit16630746:5118
10Toronto16621759:6017
11Islanders15702650:5116
12Rangers16522735:4016
13Washington15611742:3815
14Florida15611740:4615
15Columbus14520744:4514
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado16915164:4225
    2Anaheim15831363:4623
    3Dallas16723449:5121
    4Chicago16713553:4119
    5Winnipeg15810647:3918
    6Vegas14614346:4218
    7Utah16630751:5018
    8Seattle Kraken15434439:4418
    9Kings16434545:5118
    10San Jose16433653:5617
    11Minnesota17523750:5717
    12Vancouver17441850:5817
    13Edmonton16424647:5716
    14Nashville17414844:5914
    15St. Louis16503844:6313
    16Calgary173121136:5510

