NHL ONLINE: Hertl čelí šampionům z Floridy, Palát proti Islanders. Zvednou se Oilers?
Po nabitém víkendu se NHL rozjíždí pozvolněji čtyřmi zápasy. Český útočník Tomáš Hertl v Las Vegas čelí úřadujícím šampionům z Floridy. V akci je i Ondřej Palát, který v sestavě New Jersey nastupuje proti New York Islanders. Za New York Rangers může opět startovat Jaroslav Chmelař, tentokrát proti Nashvillu. Edmonton se po ostudném výprasku 1:9 od Colorada potřebuje zvednout doma proti Columbusu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|15
|8
|3
|0
|4
|59:42
|22
|2
Montreal
|15
|5
|5
|2
|3
|57:47
|22
|3
Devils
|15
|8
|3
|0
|4
|52:44
|22
|4
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|5
Boston
|17
|6
|4
|0
|7
|57:56
|20
|6
Ottawa
|16
|5
|3
|3
|5
|57:58
|19
|7
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|8
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|9
Detroit
|16
|6
|3
|0
|7
|46:51
|18
|10
Toronto
|16
|6
|2
|1
|7
|59:60
|17
|11
Islanders
|15
|7
|0
|2
|6
|50:51
|16
|12
Rangers
|16
|5
|2
|2
|7
|35:40
|16
|13
Washington
|15
|6
|1
|1
|7
|42:38
|15
|14
Florida
|15
|6
|1
|1
|7
|40:46
|15
|15
Columbus
|14
|5
|2
|0
|7
|44:45
|14
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|16
|9
|1
|5
|1
|64:42
|25
|2
Anaheim
|15
|8
|3
|1
|3
|63:46
|23
|3
Dallas
|16
|7
|2
|3
|4
|49:51
|21
|4
Chicago
|16
|7
|1
|3
|5
|53:41
|19
|5
Winnipeg
|15
|8
|1
|0
|6
|47:39
|18
|6
Vegas
|14
|6
|1
|4
|3
|46:42
|18
|7
Utah
|16
|6
|3
|0
|7
|51:50
|18
|8
Seattle Kraken
|15
|4
|3
|4
|4
|39:44
|18
|9
Kings
|16
|4
|3
|4
|5
|45:51
|18
|10
San Jose
|16
|4
|3
|3
|6
|53:56
|17
|11
Minnesota
|17
|5
|2
|3
|7
|50:57
|17
|12
Vancouver
|17
|4
|4
|1
|8
|50:58
|17
|13
Edmonton
|16
|4
|2
|4
|6
|47:57
|16
|14
Nashville
|17
|4
|1
|4
|8
|44:59
|14
|15
St. Louis
|16
|5
|0
|3
|8
|44:63
|13
|16
Calgary
|17
|3
|1
|2
|11
|36:55
|10