Fraška v českém basketbalu: nikdo nechtěl vyhrát, rozhodly vlastní koše

Český ženský basketbal má na kontě ostudný zápas, jakých se nevidí mnoho. V 1. lize, tedy ve druhé nejvyšší soutěži, rozhodly zápas Kralupy - Sparta vlastní koše na obou stranách! Ani jeden ze soupeřů nechtěl vyhrát, hráčky „sabotovaly“ trestné hody, družstva místo obran najížděla na vlastní koš a soupeřky, které měly útočit, se jim snažily bránit a faulovat je, aby vlastních košů nepadlo ještě víc. To vše kvůli nasazení do play off. Frašku bude řešit disciplinární komise.

Zápas posledního kola základní části 1. ligy basketbalistek Kralupy - Sparta se zvrhnul v absurdní podívanou 61 vteřin před koncem. V čase 38:59 proměnila hráčka Sparty dva trestné hody, čímž snížila na 61:60 pro domácí, a divadlo mohlo začít.

Kralupy si hned po vyhození zpoza koncové čáry daly zblízka vlastní koš, který rozhodčí uznali až po časové prodlevě. Pokračovalo se tedy za stavu 61:62. To ale nevyhovovalo Spartě, která začala útočit na vlastní koš, který také nakonec dobyla.

Po rozehrání z autu se jedna z jejích hráček pustila do nájezdu, utekla bránící hráčce, která byla na polovině hřiště, na které měla útočit, a „oplatila“ Kralupům vlastní koš stejnou mincí. Upravila tak skóre na 63:62. To byl i konečný výsledek.

VIDEO | Fraška v basketbalu, ani jeden tým nechtěl vyhrát (od 1:34:00)

- rozhodující vlastní koš v čase 1:43,30

Oba celky se ještě skóre pokoušely změnit množstvím faulů a trestných hodů – ale ne ve vlastní prospěch. Za poslední minutu zahodila družstva po osmi šestkách, většinu z nich neproměnily jejich exekutorky zjevně schválně. Míče buď zprudka nahazovaly do desky, nebo je naopak pouze obloučkem poslaly jen pár metrů před sebe. Proč tohle všechno?

„Potřebovali jsme vyhrát o devět bodů, abychom šli z lepšího místa do play off. Chtěli jsme tedy zápas uhrát na plichtu, aby se prodlužovalo a my jsme měli šanci to znovu rozehrát. Nám nepomohla výhra o bod. Potřebovali jsme o devět,“ brání skandální závěr organizační pracovnice kralupského družstva Radana Hniličková.

Z pohledu čísel tohle vysvětlení sedí. První vzájemný zápas v 1. lize vyhrála Sparta 78:69. Kralupy se na ni výhrou v domácí odvetě dobově dotáhly, na skóre ale zůstaly horší.

Taktice, ať je jakkoliv nezvyklá, by odpovídal i průběh závěrečných minut. Ještě za stavu 61:56 se Kralupy snažily vstřelit koš na správné straně. Až pak, když se jim to nepodařilo a Sparta snížila, se zaměřily na inkasování.

Podivná taktika

„Ten konec je k smíchu. Proč takhle kalkulovat, když ani jedno z těchto družstev nechce postoupit? Proč tohle dělat v první lize, kde by měl být basketbal o tom, že ho ty holky mají rády a chtějí si ho zahrát?“ řekl po shlédnutí videa manažer jednoho z prvoligových celků, který si ale nepřál být jmenován.

Radana Hniličková s ním nesouhlasí: „Co je tady proti liteře sportu? Máte taktiku, chcete ji dodržet. My jsme chtěli prodloužení.“

Protože se cíle dosáhnout nepodařilo, obsadily Kralupy konečné páté místo. Sparta skončila čtvrtá. Úplnou ironií osudu na sebe tedy oba týmy narazí znovu ve čtvrtfinále play off. Začíná se na Spartě, která by měla výhodu i případného rozhodujícího zápasu doma.

Proč se ale tedy zjevně snažila prohrát i Sparta, když v tabulce mohla skončit výš? Jedna z teorií je, že kdyby vyhrála, mohla se posunout až na třetí příčku a nastoupit v play off proti KP Brno B, což jí nevyhovovalo.

Trenérka Sparty Marcela Krämer se s ohledem na projednání zápasu před disciplinární komisí nechtěla vyjádřit. Na žádost, aby vysvětlila počínání hráček v závěru zápasu, protože je ze sportovního hlediska nepochopitelné, odpověděla krátce: „To jsme dva, kdo to nechápou.“

Disciplinární komise by měla zasednout v tomto týdnu. Play off se blíží, první zápasy se hrají v sobotu a v neděli.

Radana Hniličková z Kralup určité vysvětlení pro vlastní koš své hráčky hned po vyhození míče nabídla. „Ona běžela pro míč, aby co nejdřív vyrovnala, a dala si vlastní koš. To byla bohužel chyba. Ona si spletla strany. Byla v takovém laufu, že si je spletla,“ řekla.

Pochybili podle ní i rozhodčí, kteří měli za úmyslný vlastní koš udělit technickou chybu a nechat Spartu házet z čáry trestného hodu. „Rozhodčí byli taky tak překvapení, že ten koš zapomněli uznat. Trenérka Sparty vyběhla ke stolku a dožadovala se, aby koš zapsali. Rozhodčí se dohadovali, jak to zapsat. To byla ta situace, kdy vznikl ten zmatek.“

Trestné hody by však celé divadlo nejspíš jen prodloužily. V poslední minutě už neměl nikdo snahu je proměňovat. Což nakonec nekoresponduje s výkladem, že se Kralupy snažily docílit remízy. Za stavu 61:62 házely Kralupy čtyři šestky a všechny šly úplně vedle.

„Holky byly přemotivované. Jednu nedala, pak byl taky přešlap. Ony to chtěly nahodit, doskočit a dát. Bohužel ale hráčka jednou netrefila desku, jednou to netrefilo zařízení. Bohužel,“ vysvětluje si zahazování šestek kralupská činovnice Hniličková.