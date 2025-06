Reinders brání MMA: Urazilo mě, co zaznělo! Ale jak je to s dopingem a co Clash?

Patří k největším propagátorům MMA v Česku. A když v jednom z minulých dílů podcastu Branky, děti, rodiče slavný neurochirurg Vladimír Beneš prohlásil, že MMA pro něj není sport, zvedlo to André Reinderse ze židle. „Urazilo mě, že dehonestoval to, co děláme. A navíc uváděl některé zkreslené informace,“ myslí si uznávaný trenér. Podle něj je MMA s upravenými pravidly dokonce vhodným sportem i pro děti. I proto založil program MMA do škol.

Uběhlo jen pár dnů od chvíle, kdy dovedl André Reinders svého svěřence Karlose Vémolu k historické výhře nad Slovákem Attilou Véghem. V podcastu Branky děti rodiče se však prezentoval v jiné roli. V roli mentora a zastánce MMA.

„Viděl jsem spoustu krásných příkladů, jakou proměnou si děti, které MMA dělají, za pár měsíců prošly,“ tvrdí Reinders a ostře se ohrazuje proti kritikům sportu, kterému se věnuje.

Mezi ty nejhlasitější patří Vladimír Beneš. Slavný neurochirurg, který za svůj život odoperoval více než devět tisíc mozků, nedávno na adresu MMA prohlásil, že ho vůbec nepovažuje za sport. „A co také jiného. Pokud je totiž cílem nějaké snažení uvést soupeře do bezvědomí, nemohu se na to dívat jinak. Jeden leží na podlaze a druhý se nad ním raduje. To nechápu, to pro mě není sport,“ prohlásil profesor Beneš v podcastu Branky děti rodiče.

Navíc upozorňoval i na to, že opakované údery do hlavy mohou až s odstupem řady let zapříčinit nevratné změny na mozku. Ty pak někdy vedou až ke změně či rozpadu osobnosti. „Ten mozek pak vypadá jako ementál,“ zdůraznil.

Reinders sice určité riziko připustil. Na druhou stranu ale nerozumí tomu, jak mohl profesor Beneš tak trochu vzít na milost klasický box. „Vždyť v něm je těch úderů do hlavy daleko víc,“ kroutí hlavou.

Uznávaný trenér bojových sportů pak v podcastu popsal i projekt, který se snaží přivést k MMA dokonce už i školáky. „Někdo z vnějšku si musí říkat, že rodič, který dá své dítě na MMA, musí být blázen. Ale když to pak reálně pochopíte a přijdete se podívat, o čem ten sport je, tak zjistíte, že ty pozitivní přínosy jsou neuvěřitelný,“ tvrdí.

A také upozorňuje na to, že na rozdíl od MMA ve formě pro dospělé se u dětí například netolerují žádné výpady na hlavu. Jde především o pohybovou přípravu s údery pouze do oblasti těla. A ty mohou podle Reinderse děti leda tak zocelit.

„S dětma bychom neměli zacházet jako s květinkama, které musí být ve skleníku, a musíme je chránit před vším ostatním. Protože pak nejsou připravené na život,“ myslí si.

Na druhou stranu Reinders připouští, že MMA v Česku má stále i řadu problémů. Například stále laxní přístup k dopingu mezi profesionály.

A je Karlos Vémola se svým osobitým lifestylem dobrý vzor pro děti?

A co Reinders říká na obskurní zápasy organizací jako Clash of the Stars?

A nakonec - hodí se MMA pro dívky a bude se v něm jednou soutěžit na olympiádě?

I na to se André Reinderse ptali v podcastu Branky, děti, rodiče moderátoři Šárka Strachová, mistryně světa v lyžování, a Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport a webu iSport.cz.