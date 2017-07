Kreuziger o hvězdách Tour: Sagan drží partu, Contador neuměl vést tým

O RITUÁLECH NA TOUR DE FRANCE

Mezi jezdci se najdou i tací, kteří na Staré dámě přísně dodržují určitě rituály. Jak to má český jezdec? „Naštěstí měníme průběžně týmy, takže se mění i prostředí kolem. Osobně rituály nemám. Nejsem tak pověrčivý jako kluci v italských týmech, tam toho bylo až moc. Jak na stole spadla sůl, už byli nervózní, jestli bude na druhý den všechno v pohodě. Hlídaly se černé kočky a tak. (usmívá se) Na Tour se toho naštěstí přihodí tolik, že se člověk musí koncentrovat na svoje výkony, ne na pověry,“ prozradil Kreuziger.

O RADOSTI Z ÚSPĚCHŮ KOLEGŮ

Jako domestik se zase tak často do bojů o umístění nedostává, pracuje zejména pro tým a pro svého lídra. Musel se učit radovat z výhry svých kolegů, nebo to k cyklistice patří? „I když člověk nevyhraje sám, ale je součástí týmu, který vyhraje, má z toho radost. Nebo dokonce musí mít. Třeba letos na začátku roku v Abú Zabí vyhrál poslední etapu Caleb Ewan, a tím, že my ostatní jsme se na tom podíleli, že jsme mu finiš rozjížděli, tak jsme si to s partou užili. Kdyby závodník neměl radost z toho, že vyhrává jeho tým, nebyl by ten pocit ani takový,“ řekl Kreuziger. Také vysvětlil, že se na každý závod se vybírá jiný lídr. „Každý víme, že máme pár závodů do roka, kdy se jede na nás, a pak jsou ostatní závody, kde se přizpůsobíme a pomáháme my. Člověk se musí naučit počítat s tím, že v týmu nejde jet na vítězství celý rok od března do února, pokud se tedy nejmenuje Valverde. (úsměv) I ta parta, když někomu pomůže, mu tu pomoc vrací. Je to o tom, jak si kluci sednou a jak si pomáhají, protože pak ve složitých okamžicích, kdy se třeba nedaří, dokážou jeden druhého navzájem podržet,“ řekl Kreuziger.

O OBLÍBENÉM LÍDROVI NIBALIM

Jeho přátelství s Italem Vincenzem Nibalim, se kterým jezdil v týmu Liquigas, bylo všem známé. Na otázku, kterého ze svých lídrů měl nejraději, tak našel odpověď snadno. „Určitě jsme k sobě měli a máme blízko s Vincenzem, s nímž jsme se potkali jako mladí v Liquigasu. Když jsme spolu na závodech, najdete nás často pohromadě. Tahle stará parta z let 2006-08 drží. Pellizotti, Gasparotto, Nibali… V okamžicích, kdy se potkáme, máme spoustu společných zážitků a pořád je doplňujeme.“

O SAGANOVI

Se slovenským parťákem Peterem Saganem se zná už dlouhé roky. Rád vzpomíná na jejich první vzájemné setkání, které proběhlo při zabydlování pokoje na soustředění. Mladý Sagan ho tehdy pozdravil dnes už památnou větou „Ahoj, já jsem Peter Sagan, a toto bude moje postel.“ Od té doby je prý pojí přátelství. „Jo, to bylo na soustředění v Cecině, v Itálii. Přijedu na hotel, na pokoji jedna velká postel nahoře a dole rozkládací gauč. Jdu nahoru a tam nějaký Sagan. Těbůh, říkal jsem si, kdo to asi je? Peter mi rovnou oznámil, že nahoře spí on. Povídám mu, jsi mladý, běž dolů! A on že ne, že už to tam má obsazené, takže tam bude on. (úsměv) Každopádně se pak rychle ukázal i na silnici. Získal si tam respekt. Stříleli jsme si z něho, jak je mladý a drzý, ale on nám rychle ukázal, jakým typem člověka je.“ A jak ho on sám poznal? „Vyhrává, ale zakládá si i na tom, aby držel partu. Pro něho je důležité být s lidmi, kterým věří, a mít je kolem sebe. Pomáhá mu to uvolnit se od tlaku, který je na něho vyvíjený. Zároveň je to člověk, který umí hodně vracet.“

O NESHODÁCH S CONTADOREM

V loňském ročníku Tour de France řešil Kreuziger neshody s lídrem Tinkoffu Alberto Contadorem. Ten totiž hned v úvodu závodu upadl a ve třetí etapě si stěžoval, že na něj český jezdec nepočkal. Jaký vlastně měli oba cyklisté mezi sebou vztah? „Řekl bych to asi tak, že dokud v týmu jako šéf působil Bjarne Riis, bylo v jeho schopnostech dát všechny lidi dohromady. V okamžiku, kdy ho majitel Oleg Tiňkov vyplatil, si myslel, že tuto práci zastane taky, ale bohužel, i když je Oleg excelentní osoba, se kterou jsem pořád v kontaktu, tak tady tu lidskou stránku neměl tak výraznou. Já mám respekt k Albertovým výsledkům, které měl, ale jako člověk neuměl tým vést.“ Podle některých byl Contador až paranoidní. „Stárne,“ dodal po chvíli přemýšlení Kreuziger. „Vzhledem k tomu, že ztrácí svoji jistotu, a nevěří si, jak si věříval dřív, tak si hledá záminky, aby mohl podezírat kohokoliv. Není si zkrátka jistý v kramflících,“ řekl.