Generál Brady na nebesích. Gratuloval Jágr, Luongo, Trump i Courtois

Fotbalové nanebevzetí Toma Bradyho dokonáno. 39letá legenda sportu se šišatým míčem vytáhla ve hře o nejlepšího quarterbacka historie ten největší trumf. V Super Bowlu proti Atlanta Falcons Brady nezpanikařil, když jeho New England Patriots prohrávali o 25 bodů, dotáhl zápas do prodloužení, do kterého finále NFL dospělo poprvé v historii. Pak narýsoval vítězný touchdown do rukou Jamese Whitea, s pěti tituly se stal nejúspěšnějším quaterbackem historie a po zápase století, který Patrioti vyhráli 34:28, se nechal máčet záplavou gratulací, které směrem k jeho osobě proudily z celého světa.

Vypadal už poražen, Tom Brady ale bojoval do poslední chvíle a nakonec to byl on, kdo je znovu vítězným quarterbackem Super Bowlu. „Byl stejný jako vždycky: V pohodě, klidný a soustředěný. Je to lídr, generál. Je nejlepší v historii a to je konec příběhu,“ řekl po utkání receiver Patriots Danny Amendola, který v posledních deseti minutách základní hrací doby zkompletoval jeden ze dvou touchdownů, který dal Patriots nečekaný život.

Super Bowl začal dominancí týmu Atlanta Falcons, který v průběhu druhého poločasu vedl jasným skóre 28:3. Patritos se ale vrátili do hry a těsně před koncem základní hrací doby se udrželi ve hře neočekávanými dvěma touchdowny s potvrzením za dva body.

„Všichni společně jsme se vrátili zpět. Nikdy jsme necítili, že je konec,“ prohlásil Brady. Vzepětí Patriots přineslo vyrovnání skóre, v prodloužení pak Brady narýsoval vítězný drive zakončený rozhodujícím touchodownem.

Brady se tak stal s pěti Super Bowly nejúspěšnějším quarterbackem historie. Nechal za sebou hrdiny San Francisca Joea Montanu a Pittsburghu Terryho Bradshawa se čtyřmi zářezy.

Brady zakončil titulem sezonu, jíž začínal čtyřzápasovým trestem za účast v tzv. kauze Deflagate. Ačkoli nezávislá komise uznala vinu Patriots, klub se odpovědnosti bránil a jeho majitel Robert Kraft přiznal, že pro něj vítězství v Super Bowlu znamená satisfakci.

„Před dvěma lety jsme vyhráli Super Bowl v Arizoně a řekl jsem našim fanouškům, že je to nejsladší vítězství ze všech. Během těch dvou let se ale hodně změnilo. Teď je nejsladší tohle vítězství,“ řekl Kraft.

Brady je druhý nejoblíbenější boží syn

Krátce po zápase gratuloval Patriotům i nový americký prezident Donald Trump. "Neskutečný obrat a výhra Patriotů. Tom Brady, Bob Kraft (majitel Patriots) a Coach B (Belichick) jsou totální vítězové. Wow," napsal Trump na twitter.

Na této sociální síti se s gratulacemi a blahopřáními roztrhnul pytel. "Všichni víme, kdo je po Ježíšovi nejoblíbenějším synem boha - Tom Brady. Neuvěřitelný zápas," napsal český útočník Floridy Jaromír Jágr.

Pozadu nezůstal ani jeho spoluhráč z Panthers Roberto Luongo. "Já a Tom Brady máme společně pět titulů," pobavil kanadský brankář. Pro vysvětlení, Luongo titul nikdy nezískal, Brady jich má pět.

"Neuvěřitelný comeback," doplnil mistr světa formule 1 z let 2008, 2014 a 2015 Lewis Hamilton.

"Úžasná životní zkušenost, neskutečný comeback, gatulace Patriots," napsal brankář Chelsea Thibaut Courtois, který byl v Houstonu osobně přítomný, stejně jako jiný fotbalista Kaká.

"Strašně výjimečná věc a privilegium, vidět live v akci sportovce jako je Tom Brady," smekl bývalý brazilský reprezentant.