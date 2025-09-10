Experti mají o Haškovi jasno. Rada není příznivcem výměny, Frýdek zápas nedokoukal
Češi rozhodně nebavili. Nulová ofenziva, špatná druhá půle. Co změnit před Chorvaty?
Neustále opakuje, že tlak k jeho zaměstnání patří. Ivan Hašek, trenér národního týmu, čelí po mizerném výkonu Čechů v přípravě proti Saúdské Arábii (1:1) velmi tvrdé kritice. Měl by na lavičce skončit? Deník Sport a web iSport oslovil s touto otázkou známé osobnosti a experty. „Nevím, proč by se měl odvolávat,“ zdůraznil Jan Koller, autor 55 reprezentačních gólů.
Petr Rada, zkušený trenér
„Dělat teď změnu by bylo určitě netaktické. Čeká nás za měsíc dvojzápas v říjnu doma s Chorvatskem a venku Faery. Když by přišel někdo nový, musel by hráče objíždět a kontaktovat. Ivan má tohle zmapované. Ke změně nevidím důvod. Splnili jsme to, co jsme potřebovali, vyhráli v Černé Hoře. To nás udrželo ve hře ve skupině, jinak by to bylo složitější. Máme skoro jistou baráž z druhého místa. Hodně lidí je zklamaných, že jsme neporazili Saúdskou Arábii, ale zachoval bych klid. Soustředil bych se na to, abychom zvládli zápasy v říjnu a připravili se na tahle důležitá utkání. Vím, jak nepříjemné to je. Také mě odvolávali a ještě jsme nebyli ze hry o mistrovství světa, pak šel po mně Ivan Hašek na dojezd kvalifikace a stejně potřebné body neudělal. Nejsem přívrženec toho, abychom měnili trenéra. Ivan je dostatečně fundovaný, s týmem pracuje delší dobu.“
Martin Frýdek st., bývalý reprezentant
„Tlak na Hášu je hodně velký, ale nemyslím si, že by měl být odvolaný. Když přijde nový trenér, bude mít podobnou kostru hráčů. Bohužel nemáme kluky v top klubech, kde by patřili k úplně největším hvězdám. Až na Schicka v Leverkusenu, ale on potřebuje servis od beků a záložníků, v reprezentaci je osamocený. Je důležité, že jsme zvládli kvalifikaci v Černé Hoře. Proti Saúdské Arábii to nebylo vůbec dobré. Upřímně, utkání mě nechytlo, na druhý poločas jsem se ani nedíval.“
Jan Koller, nejlepší reprezentační střelec
„Nevím, proč by se měl odvolávat. Byl to přípravný zápas. Výkon nebyl zdaleka ideální, ale v sestavě byla velká výměna hráčů, trenér si vyzkoušel nové adepty. Navíc na to není ideální čas, nebyl by to dobrý zásah. Kvalifikace mistrovství světa je rozjetá, zatím vypadá dobře, pořád máme velkou šanci se probojovat na závěrečný turnaj. A druhá věc je, že musí být připravená smysluplná varianta, nejde to udělat z voleje. Nevidím vhodnou náhradu.“
Marek Heinz, účastník EURO 2004 a MS 2006
„Trenéra bych vůbec neřešil, byla by hloupost udělat změnu ve chvíli, kdy je rozehraná kvalifikace. Nešťoural bych do toho. I když se samozřejmě nedivím, že po Saúdské Arábii čelí velké kritice. Na druhou stranu šlo o přátelské utkání, kterých není moc. Zkoušel hráče, kteří normálně nehrají, dal je i na jiné posty. Proto to vypadalo, jak to vypadalo. Navíc Saúdská Arábie hrála dobře, neviděl bych to jako fiasko nebo propadák. Momentálně bych se soustředil spíš na další klíčová utkání.“
David Kobylík, mistr Evropy do 21 let
„Trenéra bych neřešil, protože nevidím, že by byla nachystaná jiná varianta, jiná koncepce nebo jiní hráči. Zabýval bych se tím, jak vypadal výkon, udělal analýzu, protože poslední zápas určitě nelze jen tak přejít. Vyhráli jsme v Černé Hoře, splnili kvalifikační body, ale špatné výkony se opakují často. Proti Saúdské Arábii to bylo strašné a kladl bych velký důraz na to, jak k tomu všichni přistoupili a jak zápas pojali. Byl to přátelák, hráči do toho nešli naplno, což je špatně.“