Změna poměrů, Pardubice plánují oživit bestii. Zástupy posil i vztah se Slavií
Poslední roky jsou za ligové outsidery, každou sezonu musí dělat vše pro to, aby se zachránily. Třeba na jaře udržely pozvánku do elitní společnosti až v baráži. Pardubice však plánují po příchodu extramovitého majitele Karla Pražáka prchnout ze škatulky fackovacích panáků. Poslední den přestupového období je nejlepší důkaz. Do týmu Davida Střihavky bylo připsáno sedm (!!!) posil. Velká jména nevyjímaje.
Minulý podzim spolu táhli ofenzivu Karviné, ničili soupeře jako vzteklé zvíře. Giannis-Fivos Botos zapsal za první část minulé sezony osm asistencí, Filip Vecheta pět branek. „Těším se zejména na jejich spolupráci,“ pronese pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.
Už může dvojici představit jako posily mančaftu hrajícího o záchranu, jenž má po šesti utkáních pouhé dva body a sedí na poslední příčce tabulky. Je to změna poměrů, která přichází s novým vlastníkem. Dříve Pardubičtí lovili levné varianty, zahraniční prospekty nebo čekali na výpůjčky z velkých adres – kupříkladu Robina Hranáče z Plzně, Tomáše Vlčka ze Slavie či Florina Nitu ze Sparty.
„Věděli jsme, že potřebujeme naše mužstvo posílit. Díky rychlosti, s jakou nás po svém vstupu podpořila skupina Kaprain, se nám to podařilo. Cítíme, že máme ekonomickou sílu a jsme schopni dosáhnout na hráče velkých kvalit. Jsme připraveni posilovat tým i v budoucnu, vždy ale pouze za reálné ceny hráčů,“ zrekapituluje poslední dny Zavřel.
„Mají finanční jistotu, což se odráží na přestupovém trhu,“ přikývne expert deníku Sport Petr Ruman. „Myslím si, že by v minulosti neměli vůbec šanci sáhnout si na hráče, jako je Botos nebo Vecheta,“ dodá.
Samozřejmě, je to tak, notabene když jde o přestup. Za Vechetu by mělo být do Karviné posláno