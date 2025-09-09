Č. Budějovice - Sparta 2:3. Otvírák sezony, chvála pro 18letou hvězdičku
Dlouho očekávaný podvečer začal hřmotným aplausem pro loučícího se Milana Gulaše a končil střídmým potleskem pro hokejisty Motoru. Ti se po mizerné letní přípravě vyšvihli k bojovné dřině, ta však nestačila na kvalitnější provedení finálních akcí v podání zkušenější Sparty. Otvírací duel extraligové sezony ovládli Pražané 3:2, rozdílový gól zařídil Pavel Kousal tečí v 54. minutě.
Takhle se loučí král. Budějovická ikona Milan Gulaš přišel před šlágrem zamávat více než šesti tisícům diváků, kteří ocenili bravuru a dominanci, s jakou roky dováděl v soutěži. Přesně takový plejer Jihočechům schází a scházet bude.
Devětatřicetiletý mazák se však na jaře rozhodl skončit, úterní ovace vestoje aspoň pobídly domácí hráče k poctivě odfárané šichtě. Byť bez zisku. „Kluci se semkli, herní projev proti gigantovi byl velice sympatický a dobrý. Každý hráč tam nechal maximum. Mrzí, že nám to bodově nevyšlo,“ hodnotil kouč Ladislav Čihák.
Gulaš v úvodu sledoval hodně aktivní a agresivní počínání bývalých parťáků, kteří naskočili na led s energií, vitalitou a s cílem nenechat se silnější Spartou přehrávat. Šli si za svým, napadáním nutili hosty ke ztrátám kotouče, v ofenzivní zóně zajímavě úřadovala hlavně Přikrylova trojka, schopná udržet se v pásmu delší čas než všichni ostatní.
Díky úspěšnému otravování protivníka taky padl úvodní gól, fyzicky disponovaný Martin Beránek přetlačil obránce, ideálně nabil Adamu Kubíkovi, jenž se parádně trefil z první. Sparta byla matná, kostrbatá, hledala se. Dobrá šance pro Motor utéci do tučnějšího náskoku, jenže tomu scházela větší úderná kvalita.
Tu naopak prokázal kanadský nováček Mark Pysyk, jenž zužitkoval rychlý výjezd Jakuba Klepiše do útočné třetiny a zkušeně načasoval schovanou střelu, tu Jan Strmeň neviděl. Hosté se probrali ze spánku a od druhého dějství převzali režii. Strmeň měl mnohem víc práce, puky mnohdy pacifikoval se štěstím. Na vyladěnou pobídku Filipa Chlapíka pro Michaela Špačka však už neměl nárok a podruhé inkasoval nad lapačku.
V tu chvíli jste vycítili, že asi jedinou spásou pro Motor budou přesilovky. Ta první za stavu 1:1 měla ještě solidní parametry, druhá ke konci prostřední části už nikoli – to bylo trápení. Dlouho avizovaná zbraň a dvojitá náhrada za díru po Gulašovi zatím mlčí. Už v přípravě to tandemu Michal Bulíř – Róbert Lantoši společně nekvetlo, nebyli extra nebezpeční. Kouč Čihák nespoléhal na zázrak a nespojil je ani do prvního mistráku. Třeba to přijde časem…
A tak malý kus slávy si vychutnal 18letý Štěpán Hoch, zaskakující za nemocného Branta Harrise, dobře umístěnou ranou ve 49. minutě srovnal na 2:2. Zápas se mu povedl. „Je to vyzrálý hráč, nechci říkat hotový, protože potřebuje ještě zesílit, ale roste nám tu velmi dobrý hokejista. Přeju mu, aby výkonnost měl vzestupnou, tvrdě na sobě pracoval a vylítl jako raketa, pro nás je to už nepostradatelný hráč,“ chválil hodně Čihák mladého reprezentanta.
Šanci na bodový lup domácí dýchali pět minut, než do Špačkova nahození vložil hůl Pavel Kousal a zařídil tříbodový odvoz. Domácí se zlobili, v čase 58:26 bek Dominik Mašín posunul sparťanskou branku, sudí si nevšimli a nevylučovali.
V závěru už to hosté zkušeně ubránili do tříbodového finiše. „Viděl jsem tam tým, který chce jít za vítězstvím. Tohle je cesta, kterou musí tenhle tým šlapat. Vylézt už musí hráči, kteří tu pár let jsou, a vzít za to všichni. Což se proti Spartě dařilo,“ uzavřel Ladislav Čihák.
Pohled Miroslava Horáka: Hochu, ty na to máš
Motor nevzal z ledu ani bod, ačkoli Sparta nezářila a spíš doklopýtala k triumfu. Ale je teprve začátek sezony a krasojízda není vyloženě nutná. Z budějovického pohledu určitě nezapadne, že se zvedla morálka týmu. Hráči skutečně zabouchli vrata za hrůzostrašnou přípravou, nasadili montérky, dřeli. Z lopoty navíc povyskočil hokejista budoucnosti Štěpán Hoch. Mladík draftovaný Utahem měl dilema, zda odejít do kanadské juniorky, anebo vsadit na nejistou kartu Motoru. Riskl domácí scénu a zřejmě udělal dobře. V premiéře naskočil na centru za nemocného Harrise a v podstatě uhranul. V osmnácti působí jako o pět let starší plejer, má to v sobě. Pokud o něm kouč Čihák prohlásí, že je pro tým nepostradatelným hráčem, znamená to další dlouhé minuty. Těšme se na příští představení.