Dvojité loučení i suplující Klepiš. Spartě vyšel odvážný experiment, ale co dál?

První dojem redaktora Patrika Czepiece po utkání Motor České Budějovice - Sparta
První dojem redaktora Patrika Czepiece po utkání Motor České Budějovice - SpartaZdroj: iSport
Michael Špaček a Filip Chlapík se radují z druhé sparťanské trefy na ledě Motoru
Budějovický gólman Jan Strmeň po inkasované brance v domácím duelu proti Spartě
Tomáš Chlubna z Motoru si u sparťanské střídačky počíhal na Filipa Chlapíka
Zámořská posila Sparty Mark Pysyk
Mark Pysyk a Martin Beránek si vzájemně ochutnali své rukavice
Jakub Klepiš nastoupil v dresu Sparty i v úvodním kole Tipsport extraligy
Sparťanští hokejisté se radují z vyrovnávací branky Marka Pysyka na 1:1
Patrik Czepiec
PRVNÍ DOJEM PATRIKA CZEPIECE | Velkolepá rozlučka vedle neméně atraktivního návratu. Premiérový souboj extraligové sezony mezi Českými Budějovicemi a Spartou (2:3) nabídl několik poutavých příběhů na individuální úrovni. Z domácích řad se ukázal zejména útočník Martin Beránek, byť ani jeho snaha na body nestačila. Hosté mohou přemýšlet, jak naložit s netradičním řešením v defenzivě. Trápí je absence v útoku.

Zajímavé události zápasu

  • Dvojité loučení

    Milan Gulaš se dočkal velkolepého sbohem, před utkáním se Spartou mu hodně zdaru směrem ke sportovnímu důchodu přáli ještě donedávna parťáci z kabiny Motoru. Fanoušci si připravili choreo, děkovali bývalému kapitánovi. Kotel posléze vyvolával i jméno jiného velikána Lukáše Pecha, který bude nastupovat v prvoligovém Táboře. S Budějovicemi má mít dohodu na střídavé starty.

  • Žolík Klepiš

    Ojedinělý záskok v Lize mistrů? Nikoliv. Sparta kvůli marodce v ofenzivě nadále využívá služeb 41letého Jakuba Klepiše. Ostřílený centr naskočil do patnácté sezony v české nejvyšší soutěži, navíc rovnou bodoval. Při vyrovnávacím gólu na 1:1 vytáhl puk z rohu a naservíroval ho do jízdy střelci Marku Pysykovi. Místo zraněného Janiho Lajunena Klepiš supluje také v oslabení.

Kdo mě zaujal

  • Martin Beránek (Motor)

    Připravil perfektní palebnou pozici Adamu Kubíkovi při prvním gólu v sezoně. Celkově hýřil ofenzivní aktivitou a nebál se postavit za spoluhráče, třeba když ve druhé třetině nabančil Kanaďanu Pysykovi. Jeden z mála hráčů Motoru, z něhož naplno čišel život. S kolegy Kubíkem a Přikrylem snesli měřítko silného protivníka, zbytek domácí sestavy za nimi zaostával.

Kdo mohl ukázat víc

  • Martinš Dzierkals (Sparta)

    Je fakt, že nedávnými výkony v Lize mistrů pověsil Lotyš laťku hodně vysoko, když se prosadil i gólově. Tentokrát elitní sparťanskou formaci spíše brzdil, v prostřední části se nevyhnul zbytečnému podrážení v neutrální zóně. V početních nevýhodách, kde by měl odvést v sezoně cenné služby, se jeho jednotka dostala do stavu nejvyššího ohrožení. Byl u inkasování na 2:2.

Čeho jste si možná nevšimli

  • Osm obránců

    Že Sparta před startem extraligy obehrávala v zápasové sestavě osm beků, tolik nepřekvapilo. Jenže trenér Pavel Gross odvážný model zachoval i do začátku ostré sezony. Nese to s sebou riziko, že zadáci pražského týmu se nedostanou do patřičného tempa. Na jihu Čech tak velké problémy neprojevovali, byť Motor v aktuálním tvaru rozhodně nepatří k nejlépe laděným soupeřům. Je otázkou, jak dlouho Sparta experiment udrží, a kdy případně začne rozdávat místa na tribuně.

  • Návštěva: 6215

