Trpišovský? Hyský? Koubek? Hašek je pod tlakem. Vítězem přestupáku se stává...
Pondělní průšvih v podobě domácí remízy se Saúdskou Arábií pořádně otřásl už tak nepevnou pozicí Ivana Haška na lavičce české fotbalové reprezentace. „Ale už před pátečním zápasem v Černé Hoře existoval scénář, že by Hašek v případě neúspěchu mohl skončit,“ říká v novém díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar.
Jakým směrem „akceschopní kluci“ ve vedení českého fotbalu uvažují? Velkou část Ligy naruby ale obsadil i na domácí poměry naprosto bláznivý přestupák.
- Kdo ho podle týmu Ligy naruby vyhrál?
- Kdo měl být aktivnější?
- Jak vidí Michal Kvasnica ostravský Baník?
- A mají se v Teplicích začít bát kvůli drtivému finiši Pardubic?
Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu