Trpišovský? Hyský? Koubek? Hašek je pod tlakem. Vítězem přestupáku se stává...

Trpišovský? Hyský? Koubek? Hašek je pod tlakem. Vítězem přestupáku se stává…
Pondělní průšvih v podobě domácí remízy se Saúdskou Arábií pořádně otřásl už tak nepevnou pozicí Ivana Haška na lavičce české fotbalové reprezentace. „Ale už před pátečním zápasem v Černé Hoře existoval scénář, že by Hašek v případě neúspěchu mohl skončit,“ říká v novém díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar.

Jakým směrem „akceschopní kluci“ ve vedení českého fotbalu uvažují? Velkou část Ligy naruby ale obsadil i na domácí poměry naprosto bláznivý přestupák.

  • Kdo ho podle týmu Ligy naruby vyhrál?
  • Kdo měl být aktivnější?
  • Jak vidí Michal Kvasnica ostravský Baník?
  • A mají se v Teplicích začít bát kvůli drtivému finiši Pardubic?

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

