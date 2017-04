Baseballista Červenka si v USA zahraje čtvrtou nejvyšší soutěž

"Jsem moc rád za posun. Dostat se do MLB nebylo možné, ale snad se to povede v budoucnu," řekl Červenka spolupracovníkovi ČTK. Má také jasno o tom, jak se do MLB dostat. "Pozice catchera je specifická. Nejlepším hráčům je kolem devětadvaceti let, takže mám ještě čas. Důležité je hrát jako robot a nedělat chyby," řekl.

Čtyřiadvacetiletý Červenka je sedmým rokem v organizaci loňských finalistů Clevelandu Indians. Do výběru Hillcats hrajících Carolina League se dostal díky loňským výkonům v Midwest League a v letošních předsezonních zápasech.

O místo v MLB v celku Indians bojoval v konkurenci čtrnácti chytačů. "Je těžké se prosadit, do elitního týmu se dostanou pouze dva," podotkl pražský rodák. "Už tu mám ale vybudovanou pozici a hlavní trenér Indians mě zná jménem. Stěžejní slovo o rozřazení hráčů má právě on," dodal Červenka, který v loňském roce odehrál v lize Single A za celek Lake County Captains 92 utkání a odpálil pět homerunů.

Chytači hlavního celku Clevelandu v MLB jsou Brazilec Yan Gomes a Roberto Pérez z Portorika. "Jako na bohy se na ně rozhodně nedívám. Několikrát jsem s nimi mluvil na předsezonních soustředěních se všemi týmy z Clevelandu," řekl Červenka. Věří, že Cleveland konečně po dlouhých 69 letech znovu vyhraje Světovou sérii.

Z pozice chytače musí odhadnout slabiny pálkařů a vyhovovat nadhazovačům. "Někteří mě v Clevelandu chválili, že se na mě dobře hází. Z toho mám radost. Je ale nutné se pořád zlepšovat a já hlavně na pálce. Pokud nepředvedete progres, tým se s vámi rozloučí," poodhalil Červenka neúprosná pravidla družstev MLB.

V USA je devět úrovní soutěží. Nejvyšší je MLB a týmy jako Indians mají smlouvy s menšími kluby, podobně jako mají celky NHL farmářské týmy, v kterých si vychovávají talenty. Každá organizace typu Indians disponuje zhruba 200 hráči. "Konkurence je obrovská. S vidinou milionů dolarů přicházejí za baseballem tisíce hráčů z Latinské Ameriky. V týmu jsem teď jediným Evropanem," uvedl Červenka.