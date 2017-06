České šampionky! Hokejbalistky jsou mistryně světa, muži slaví bronz

Finálový duel žen v Tipsport areně sledovala historicky nejvyšší návštěva na ženském MS 3256 diváků. O 39 fanoušků byla překonána návštěva z pátečního semifinálového souboje domácího výběru se Slovenskem.

"Šli jsme si za tím cílem od začátku turnaje. Před tolika lidmi vyhrát doma titul mistra světa, to je hrozná bomba. Možná až večer nám to úplně cvakne, co jsme dokázali. Jsem hrozně rád za holky, jak si to užívají. Je to nádherný," řekl novinářům Manhart.

Po bezbrankové úvodní třetině se v 16. minutě při vyloučení Křížové ujaly vedení Američanky, když po přihrávce Bronsonové snadno skórovala u levé tyče Foleyová. V závěru druhé části vyrovnala Křížová blafákem do bekhendu.

Po 64 sekundách třetí patnáctiminutovky Češky otočily stav při vyloučení Dixonové. Za modrou čárou napřáhla Němcová a trefila se přesně k levé tyči. Zechovskou sice vzápětí překonala Strohmierová, ale ve 34. minutě vrátila domácím náskok střelou z pravého kruhu Kubínová.

Vedení ale Manhartův výběr neudržel a 68 sekund před koncem třetí části vyrovnala z dorážky Pfundtová. Do prodloužení Češky vstoupily se snahou rychle rozhodnout a Lédlová jim střelou o pravou tyč zajistila zlato.

"Chtěli jsme to dotáhnout do konce, ale při vyrovnávacím gólu se tam stala chyba. Říkal jsem holkám, že v prodloužení musíme hrát zezadu, nekazit balóny a pak se nám tam povede něco dát. Měli jsme tu asi nejlepší tým, jaký jsme mohli postavit, a potvrdil svou kvalitu," dodal Manhart.

Hokejbalisté obhájili bronz

Hokejbalistům se sen o třetím zlatu z třetího domácího šampionátu v historii rozplynul v pátek po prohře se Slovenskem 0:1 po samostatných stříleních a do boje o bronz vstoupili lépe. Přesně po dvou minutách hry se po kombinaci Štěpáníka se Špačkem trefil z mezikruží Soukup.

Řekové rychle odpověděli, ale českému týmu vrátil v přesilovce vedení Kudela. Dvoubrankový náskok zařídil týmu trenéra Drahomíra Kadlece v přesilové hře pěti proti třem Rejthar.

Řekové sice také v početní převaze snížili, ale ve 27. minutě upravil po Fejfarově přihrávce na 4:2 zblízka Wróbel. Soupeř ještě snížil, ale Češi už si jedenáctou medaili z celkových dvanácti šampionátů nenechali vzít. Po zlatech z Litoměřic z roku 1998 a Plzně o 11 let později si na krk pověsili bronz.

Mistrovství světa v hokejbalu v Pardubicích:

Muži:

O 3. místo:



ČR - Řecko 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Branky: 2. Soukup, 9. Kudela, 22. Rejthar, 27. Wróbel - 4. P. Arkalis, 24. Pitsikulis, 31. Kuzmarski. Rozhodčí: Friedli (Švýc.), Valachovič (SR). Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváci: 5227.

O 7. místo:

Švýcarsko - Indie 5:0 - kontumačně.

O 9. místo:

Finsko - Itálie 6:3 (3:1, 1:1, 2:1).

15:30 o 5. místo: USA - Portugalsko,

17:00 finále: Slovensko - Kanada

Ženy:

Finále:

ČR - USA 4:3 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 28. Křížová, 32. Němcová, 34. Kubínová, 46. Lédlová - 17. Foleyová, 32. Strohmierová, 44. Pfundtová. Rozhodčí: Lamontová, Kellerová (obě Kan.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 3256.

O 3. místo:

Kanada - Slovensko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

O 5. místo - 2. zápas:

Itálie - Velká Británie 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), první zápas 3:0.

Konečné pořadí:

1. ČR, 2. USA, 3. Kanada, 4. Slovensko, 5. Itálie, 6. Velká Británie.