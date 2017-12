Český hokej vyhlásil: Chceme Rusko na olympiádě! Ale Jandač má i plán B

„Jsme proti dopingu, ale také proti kolektivní vině,“ pravil Martin Urban, generální sekretář ČSLH dnes dopoledne v reakci na úterní verdikt MOV, který ruským sportovcům zakázal startovat na ZOH pod ruskou vlajkou, leda pod neutrální v případě splnění řady podmínek.

„Puk je na straně Ruska, společně s ostatními zeměmi Švédskem, Finskem, Kanadou a dalšími jsme se včera večer spojili, stanovisko je podobné, jako jsme zastávali předtím. Čekáme, jak zareaguje ruská strana. Ať už samotné Rusko nebo ruská hokejová federace,“ pokračoval Urban s tím, že sbornou či „sbornou“ chce český hokej v Koreji mít po boku. „Věříme, že turnaj se odehraje za účasti ruského týmu, bez ohledu na to, že nebude moci použít své státní symboly. Zároveň věříme, že KHL dodrží respektování mezinárodních transferových smluv.“

Co to znamená?

Že ze strany KHL nepřijde bojkot v případě uvolňování hráčů z klubů Kontinentální ligy. Ač je toto smluvně ošetřené v paktu KHL s Mezinárodní hokejovou federací IIHF, jistota dodržení dohod není stoprocentní.

K střetu s KHL může dojít, míní Urban

Jednoduše řečeno, u Rusů nikdy nevíte, jsou s nimi různé zkušenosti, což dobře znají i trenéři národního týmu, nyní to prožívá Josef Jandač. Hráči bývají ruskými kluby na akce EHT oficiálně uvolněni, nicméně často se dostávají pod tlak klubového vedení. „Vyber si: buď nároďák, nebo KHL,“ zopakoval dnes Jandač tradiční scénář. „Pro kluky je to strašně těžká situace, rozhodování je pro hráče složité. Chtějí do nároďáku, zároveň se mohou dobře zajistit…“

Nakolik je reálný střet KHL a IIHF v otázce uvolňování legionářů pro Pchjongčchang? „K přímému střetu může dojít,“ připouští Urban. „Jsou tu pravidla, která KHL respektuje. Za to jí chci poděkovat. Pokud ale dojde ke katastrofickému scénáři a KHL odmítne hráče uvolnit, přísluší to k řešení IIHF a ta by postupovala podle transferových směrnic. Pro klub to znamená škálu řešení, od napomenutí, přes důtku, finanční pokutu až po suspendování příslušného celku,“ dodává Urban.

Kouč Jandač si pro jistotu připravil už záložní plán s přibližným olympijským seznamem bez příslušníků KHL. „Plán B mám v počítači, ale nevěnuju mu zatím extra pozornost, snažím se složit co nejlepší tým na olympiádu, kde by byli všichni k dispozici,“ podotkl trenér.