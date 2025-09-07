Flek: Nesmíme teď vyučovat hokej. Mluví o obhajobě, Muellerovi či pivu před sedmým duelem
Nepočítalo se s nimi, ale převalili se přes Spartu i Pardubice. Právě hokejisté Komety sesadili Třinec z trůnu. Navážou na to? Proč si nesmějí myslet, že budou hokej vyučovat? O tom i o celém novém ročníku extraligy vypráví brněnský kapitán Jakub Flek, mistr světa z Prahy. „Úroveň soutěže jde neuvěřitelně nahoru. Už dávno neplatí, že z cizinců tady může hrát, kdo má ruce a nohy,“ vykládá útočník, jemuž táta v mládí zdůrazňoval, ať nemluví jako hotentot.
Sedl si za stůl v aréně, v níž se v úvodu sezony spíš trápili, ale v květnu do ní přivezli mistrovský pohár a fanoušci je cestou z autobusu málem ušlapali. „Bylo to hezký, ale už musíme koukat dopředu,“ hlásí 32letá hvězda extraligy a stálice národního týmu.
V rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS se vrací k tajům zlatých vycházek po Praze, emocím kouče Kamila Pokorného a mluví i o tom, jaká bude sezona bez opor Petera Muellera a Michala Postavy. „Ten kluk si NHL zaslouží,“ tvrdí Flek o gólmanské kometě.
V posledním rozhovoru pro náš magazín, který vyšel v lednu, jste mluvil o tom, že máte v Kometě ještě nedodělanou práci. Tak už jste ji dodělal?
„Asi se to dá považovat, že něco jsem dodělal, ale určitě to není tak, že práce končí. Rád bych tu nedodělanou práci dodělal znovu.“
Jak těžké bude obhájit titul?
„Hrozně náročný… Budou velká očekávání. Už takhle je Kometa v extralize hodně sledovaná, teď to bude titulem umocněné. Musíme se na to dobře připravit, hlavně po psychické stránce. Myslím si, že nový ročník pro nás bude ještě náročnější.“
Kometě už se to před lety podařilo, v roce 2018 obhájila zlato. Je to inspirace?
„Jsem rád, že jsou tady kluci, kteří to zažili a mohou přinést svoje zkušenosti. I když oni už tak hodně v kabině mluví, ať Michal Gulaši nebo Hynek Zohorna. Vždycky si k tomu řeknou svý. Jsem rád, že to zažili a mohou nám dodat sebevědomí, že to jde. Ale všichni víme, že to bude těžký.“
Rozleželo se vám během léta v hlavě, co se vám vlastně podařilo? Získat titul v době, kdy se s vámi zrovna nepočítalo?
„V průběhu času si víc uvědomuju, že to bylo fakt náročný. Když člověk vyhraje, je v euforii a cítí se nesmrtelný.