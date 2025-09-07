Melka o Jágrovi: Člověk si na něj musí zvyknout. Umí věci, které nikdo nedokáže
Má za sebou životní sezonu. Antonín Melka naposledy dostal v Kladně roli druhého centra, s Radkem Smoleňákem a Richardem Jarůškem na křídlech si vytvořil extraligové sezonní bodové maximum. Oba parťáci jsou ale pryč, kabina Rytířů se zásadně proměnila a odchovanec klubu má novou funkci. S Kellym Klímou doplní v lajně legendárního Jaromíra Jágra. „My dva jsme tam, abychom to odbruslili a oddřeli, a Džegr, aby slízl smetanu a dával góly,“ smál se pětatřicetiletý útočník.
V závěru přípravy jste dělal centra Jaromíru Jágrovi a Kellymu Klímovi. Fungovalo to?
„Není to špatné, ale určitě je co zlepšovat. Čeká nás ještě dost práce. Musíme jít zápas od zápasu a trénink od tréninku, aby to šlo furt nahoru. Když budeme všechno dělat naplno, přijde to a mohli bychom podávat dobré výkony a týmu pomoct.“
Je specifické hrát s Jágrem?
„Jo, člověk si na něj musí zvyknout. Hraje trošku jiný hokej. Umí nahrát, umí na sebe natáhnout dva hráče a z toho nahrát. Umí věci, které nikdo na ledě nedokáže. Čím víc spolu budeme hrát, tím víc si to bude sedat. Doufám, že to bude jenom lepší.“
Poslouchá se hezky, že vás Jágr chtěl do lajny, protože se mu s vámi dobře hraje?
„Je to příjemné. Dokážeme si na ledě vyhovět. Uvidíme, teď ve středu se to ukáže. Snad na mě nebude nadávat.“ (směje se)
Jágrova velká síla je pořád v přesilovce, že?
„Jeho přehled a nahrávku nemá asi nikdo. Střelu má taky dobrou. Týmu má pořád co dát, bylo to vidět i v přípravných zápasech, kde jsme je zamotali. Já a Kelly musíme šance proměňovat, což se nám teď nedařilo. Musíme na tom zapracovat.“
Naposledy jste hrál většinu sezony ve druhé lajně a byl jste produktivní. Letos jste psaní jako čtvrtá řada, nastupujete jako třetí. Jak berete změnu role v sestavě?
„Každý máme nějakou úlohu v týmu. Loňská sezona byla docela povedená, dostal jsem druhou lajnu. Teď jsem ve třetí nebo čtvrté. Beru to, budu se snažit hrát co nejlíp a navázat na výkony z loňska. Každý hráč v týmu má funkci a roli, musím to plnit. Když to bude každý plnit, projeví se to v tom, že vyhrajeme.“
Jak jako odchovanec vnímáte velkou proměnu Kladna přes léto?
„Tým je de facto úplně jiný, ale kluci jsou super. Soustředění nám pomohlo, semkli jsme se. Doufám, že to bude dobré a sezona bude lepší než loni. Snad konečně postoupíme do play off. Myslím, že na to máme, tým je dobrý.“
Takže příprava ve Švýcarsku zafungovala?
„Byla to výborná akce, stmelil se celý tým. Pár dní jsme byli pospolu. Bylo to dobré, šli jsme na výlet, týmová večeře… Projevilo se to i v zápasech, už tam byl týmový výkon, kterým se chceme prezentovat. Povedené soustředění.“
Že se tým dává dohromady, se tedy projevilo i na výsledcích?
„Myslím, že jo. Na druhou stranu švýcarská liga je úplně jiná. Úplně jiné hřiště, hrál se jiný hokej. My se teď musíme soustředit na naše hřiště a na extraligu. Zápasy budou úplně o něčem jiném, bude tam větší nasazení, bude to určitě rychlejší.“
Už se těšíte na start sezony proti Boleslavi? S Bruslaři jste doma v přípravě prohráli 1:6.
„Jo, tenhle zápas nám nesedl. Už se těším, už aby to začalo. Jsme natěšení, je dobrá atmosféra. Snad přijdou i lidi, takže musíme vyhrát.“