Na SP v Troji zvítězili Chourratová a Tasiadis, Češi nepostoupili

Závod kajakářek na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze vyhrála olympijská šampionka Maialen Chourrautová ze Španělska. Mezi kanoisty se z vítězství na kanálu v Troji radoval stříbrný olympijský medailista z roku 2012 Němec Sideris Tasiadis. Žádná česká posádka v těchto kategoriích do finále nepostoupila.

Čtyřiatřicetiletá Chourrautová, která má vedle zlata z Ria i bronz z OH v Londýně, za sebou díky čisté finálové jízdě nechala o 24 setin Britku Kimberley Woodsovou. Ta rovněž neměla žádnou penalizaci a přidala stříbro k sobotnímu vítězství mezi kanoistkami. Třetí skončila loňská vítězka celkového pořadí Světového poháru Ricarda Funková z Německa. O výhru ji připravily dva šťouchy, se čtyřmi trestnými sekundami ztratila na vítěznou Španělku 3,38 sekundy.

České kajakářky stejně jako před dvěma týdny na mistrovství Evropy ve finále chyběly. Štěpánka a Amálie Hilgertovy vypadly už v páteční kvalifikaci, úřadující mistryně světa Kateřina Kudějová a Karolína Galušková neprošly sítem dnešního semifinále.

Ve finále kanoistů nikdo neprojel vytyčenou trať čistě, na stupně vítězů se dostali slalomáři s jedním šťouchem. Nejrychlejší z nich byl sedmadvacetiletý Tasiadis, který porazil o sekund a půl Slováka Mateje Beňuše, stříbrného olympijského medailistu z Ria. Třetí skončil Ital Raffaello Ivaldi, mistr Evropy do 23 let z roku 2014 a člen bronzové italské hlídky z nedávného seniorského ME.

Z českých kanoistů měl k finále nejblíže Václav Chaloupka, který v semifinále skončil dvanáctý. Michalu Jáněmu ani Matyáši Lhotovi se semifinálová jízda nevydařila, olympionik Vítězslav Gebas vypadl v kvalifikaci.

Novou kategorii smíšených deblkanoí, kterou zatím ostatní silné federace neobsadily, vyhráli domácí Tereza Fišerová a Jakub Jáně.

SP ve vodním slalomu v Praze-Troji:

Muži:

C1: 1. Tasiadis (Něm.) 100,36 (2 tr. sekundy), 2. Beňuš (SR) -1,52 (2), 3. Ivaldi (It.) -1,55 (2), ...v semifinále 12. Chaloupka, 19. M. Jáně, 29. Lhota (všichni ČR).

Ženy:

K1: 1. Chourrautová (Šp.) 104,68 (0), 2. Woodsová (Brit.) -0,24 (0), 3. Funková (Něm.) -3,38 (4), ...v semifinále 13. Kudějová, 19. Galušková (obě ČR).