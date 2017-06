Kajakář Přindiš slaví, vyhrál druhý závod SP za sebou

Přindiš, jenž ze semifinále postoupil jako předposlední, díky čisté finálové jízdě porazil domácího Hannese Aignera o 24 setin. Prskavcův útok na vítězství zhatil dotek na předposlední 23. brance. Po dvousekundové penalizaci na krajana ztratil 53 setin.

"Vyhrávat je úžasné. Jsem rád, že jsem potvrdil formu i v Augsburgu. Rád bych na vítězné vlně pokračoval i za týden v Lipsku. Ale jediný závod, který mi letos nevyšel, byl právě v Lipsku. To jsem byl jedenáctý a nedostal jsem se ani do finále. Tak snad to zlomím a budu pokračovat na téhle vlně," řekl v tiskové zprávě Přindiš.

Bronzoví medailisté z ME Kašpar se Šindlerem doplatili ve finálové jízdě na dotek v protivodné 21. brance, za který dostali dvousekundovou penalizaci. Za vítěznou domácí posádkou Robert Behling, Thomas Becker zaostali o 93 setin. Nejrychlejší posádka semifinálového programu Ondřej Karlovský a Jakub Jáně ztratila navzdory čisté jízdě na první místo 2,06 sekundy a skončila pátá.

"Třetí mezinárodní závod, třetí medaile. Asi jsme letos nastoupili na dobrou vlnu a je vidět, že nám to fakt jezdí," řekl Kašpar. "Určitě je to i psychickou pohodou, v tréninku jsme totiž nic neměnili. Medaile na ME v Tacenu nám dodala obrovskou chuť a jistotu. Původně jsme měli v plánu další svěťáky po Lipsku vypustit, ale možná to ještě přehodnotíme," dodal Šindler.

Třetí z českých finalistů mezi kajakáři Ondřej Tunka závěr své jízdy nezvládl a po dvou neprojetých brankách skončil předposlední.

Finálová jízda se vůbec nevydařila ani kanoistce Tereze Fišerové. Čtvrtá žena semifinálového programu se v závěru převrhla, a přestože se pak na trati vracela, nakonec připsala dvakrát 50 sekund za neprojeté branky a skončila poslední. Z vítězství se radovala Australanka Jessica Foxová.

SP ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo):

Muži:

K1: 1. Přindiš (ČR) 974,40 (0 tr. sekund), 2. Aigner (Něm.) -0,24 (0), 3. Prskavec -0,53 (2), ...9. Tunka -114,64 (108), v semifinále 12. Hradilek (všichni ČR).

C2: 1. Behling, Becker (Něm.) 109,96 (0), 2. Kašpar, Šindler (ČR) -0,93 (2), 3. Klauss, Péché (Fr.) -1,43 (2), ...5. Karlovský, J. Jáně -2,06 (0), v semifinále 13. Koplík, Vrzáň (všichni ČR).

Ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 116,86 (0), 2. Franklinová (Brit.) -10,21 (2), 3. Stöcklinová (Něm.) -17,02 (6), ...10. Fišerová -148,19 (100), v semifinále Jančová (obě ČR).