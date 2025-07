Footcast Preview: Slavia zahájí obhajobu výhrou, těžký start pro Spartu a Baník

Po letní přestávce se vrací česká nejvyšší fotbalová soutěž a s ní i Footcast Preview. Do prvního dílu si pozvali David Sobišek a Jakub Podaný redaktora deníku Sport Bartoloměje Černíka.

Sešívané čeká v Edenu Hradec Králové a domácí jsou v 1.kole největším favoritem podle bookmakerů Fortuny. „Slavia může postavit dvě stejně silné základní sestavy. V ofenzivě bude řádit Vasil Kušej, kterému vyšla příprava, a než začne ligová fáze Champions League, bude hrát všechno. Domáci vyhrají a myslím si, že s čistým kontem. Hradec přivedl do útoku Micka van Burena, mám ho rád, ale nositelem gólů není. Votroci musí vyřešit ztrátu Karla Spáčila, a to také potrvá,“ řekl k souboji Slavie s Hradcem Bartoloměj Černík.

„Spartu čeká v úvodním kole těžký soupeř v podobě Jablonce. Tým Luboše Kozla zůstal přes léto překvapivě pohromadě a zase bude nepříjemným soupeřem. Velkým tématem tohoto utkání a sezony bude návrat kouče Briana Priskeho. Ten nerad vzpomíná na svou premiéru ve Spartě. Na Letné prohrál s tehdy Kozlovým Libercem 1:2, ale teď doufá v lepší výsledek. V ofenzivě se bude opírat nejen Priske, ale i celá Sparta o nového kapitána Lukáše Haraslína, který nebude chybět i v mém iSport Fantasy týmu,“ avizuje před duelem Sparty v Jablonci Jakub Podaný.

Velmi dobrý pocit má David Sobišek z Karviné, která na svém stadionu přivítá Duklu: „Karvinský tým prošel revizí. Odešli cizinci, kteří neměli takové vytížení a kádr byl vhodně doplněn. Zůstali slávističtí hosté Camara s Bužkem, dorazili nově Chytrý, Gning, Condé nebo Labík. Soupiska Dukly se přes léto obrovsky proměnila. Nový realizační tým, patnáct odchodů a třináct příchodů! Tento projekt se bude nějakou dobu sehrávat a proto v karvinském Ráji prohraje. Navíc je na domácí krásný kurz 2,09.“

Těžký zápas čeká Baník na Bohemce. V souboji Mladé Boleslavi s Libercem se čekají brankové hody. Kde to naopak může být gólově chudší, to by mohla být teplická Stínadla, kam dorazí nováček ze Zlína.

Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek ve 20:00, v pátek od 19:00 nebo pak v sobotu od 12:00.