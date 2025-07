Tenistka Collinsová o stalkingu i kameramanovi, který ji chtěl líbat: A Šwiateková je...

V kariéře opanovala tři turnaje WTA Tour a dotáhla to až na sedmé místo světového rankingu ve dvouhře. Řeč je o americké tenistce Danielle Collinsové, která se v podcastu Reign with Josh Smith rozpovídala o tom, jak se nemají v lásce s Igou Šwiatekovou, ale taky se podělila o incident, při kterém ji před lety násilně políbil kameraman na jednom z turnajů.

Momentálně je 31letá Collinsová na 66. místě žebříčku WTA a neprožívá kdovíjak podařenou sezonu. Přitom má finalistka Australian Open 2022 za sebou výbornou loňskou sezonu, kterou orámovala dvěma tituly na antuce v Charlestonu a hlavně na prestižní betonové adrese v Miami.

Na kurtech jí to sice letos tolik nejde, když naposledy vypadla ve třetím kole Wimbledonu s pozdější vítězkou Igou Swiatekovou, ale o to víc teď zejména v anglicky mluvících zemích rezonuje její vystoupení ve zmíněném podcastu.

Podělila se o zkušenost starou několik let, kdy se ji pokusil násilím líbat kameraman. Přitom Collinsová nespecifikovala, o jaký turnaj šlo. „Před několika lety jsem se setkala se situací, kdy byl kameraman neodbytný. Pamatuju si, že jsem scházela z kurtu. Prohrála jsem dlouhý třísetový zápas, měla jsem křeče a byla unavená. Odehrávalo se ve mně všechno možné,“ započala rozmluvu rodačka z Floridy.

„Ten chlápek ke mně přišel a řekl, víš, moc mě to mrzí. Můžu tě obejmout? Podívala jsem se na trenéra a řekla jsem, že jasně. Stojím, on mě objal a pak se mě pokusil políbit a já si říkám, ach bože,“ vzpomíná na incident Collinsová. „Doslova se začal líbat s jednou stranou mého obličeje,“ doplnila.

Že například s kameramany nemá leckdy dobré zkušenosti, ukázala ostatně i letos ve Štrasburku při zápase s Britkou Emmou Raducanuovou. Stěžovala si, že například při střídání stran byl u ní jeden z kameramanů příliš blízko a jeho chování označila za nevhodné. „Všichni vidí jen to, že se rozčiluju na kameramana, ale nevidí všechno to, proč jsem se rozčílila,“ hájila se.

Šwiateková jako falešná osoba

Zároveň ale celou zkušenost s nedobrovolným polibkem otočila do obecné roviny, která ji trápí. „Víte, lidi neslyší komentáře směrem k nám. Nevidí ty divné muže, kteří se objevují na našich akcích, pronásledují nás třeba až do hotelu. Někdy se potom člověk dostane do bodu varu,“ odkazovala znovu nejen na incident s kameramanem, ale taky na stalking, kterému měla čelit před lety. Podle ní se o stalkingu dotěrných fanoušků nemluví. Nedávno listu The Telegraph řekla, že bez ochranky dřív na určitá místa ani nechodila.

Promluvila také o svém postoji ke Šwiatekové, se kterou padla na Wimbledonu a skrečovala s ní zápas loni na pařížské olympiádě. O polské šampionce z posledního grandslamu hovořila jako o falešné osobě.

„Před kamerou se děje spousta věcí a jsou to lidi s obrovským charismatem. V šatně jsou ale jiní než před kamerou na kurtu a já tuhle neupřímnost nepotřebuju,“ řekla Collinsová neurčitě s odkazem na olympijský zápas. Američanka tehdy odstoupila kvůli problémům s břichem a s Polkou mluvila na kurtu těsně po skreči.

Na to reagovali fanoušci Šwiatekové, kteří začali Američance na sociálních sítích nadávat. „Když někdo řekne, že Danielle Collinsová je mrcha, beru to trochu jako kompliment. Tolik žen, které miluju a respektuju, někdo označil v životě třeba za dě*ky. Existují ženy, které si jdou za svými sny. Takovou se snažím být také,“ prohlásila bývalá světová sedmička a ještě víc odtajnila svou filozofii. „Být tak trochu mrcha může být vlastně dobrá věc. Znamená to, že se nebojíte ozvat, když se k vám někdo chová jako blbec, a že zůstanete sebevědomí bez ohledu na to, co si myslí ostatní,“ dodala.