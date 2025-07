Jsem v nejlepší fázi kariéry, tvrdí Pogačar. Vingegaard ale ještě nekapituloval

Čtvrteční etapa s prvním horským dojezdem mimořádné kategorie (HC) naznačila mnohé. Tadej Pogačar opravdu nemá v přímém souboji konkurenta. Týmová síla Jonase Vingegaarda doznala velké trhliny, když si Matteo Jorgenson prožil špatný den. A souboji o třetí místo a bílý dres rozhodně nevládne Remco Evenepoel tak výrazně, jak by si přál. Teď se čeká na rozdíl v horské časovce a hlavně horských etapách s dlouhými kopci.

Letošní dojezd na Hautacam, kde před třemi lety současný celek Visma-Lease a Bike v čele s Jonasem Vingegaardem definitivně vyzrál na Tadeje Pogačara, teď přinesl zcela jiné vyústění.

„V tuto chvíli je to těžká porážka, doufali jsme ve víc. Na druhou stranu Jonas skončil druhý, takže to není konec světa,“ komentoval po čtvrteční etapě Vingegaardovu denní ztrátu 2:10 jeho sportovní ředitel Grischa Niermann.

Celkově teď Dán zaostává za svým slovinským sokem o 3:31 minuty a do konce Tour zbývá stále devět etap, i když ta poslední už se nejspíš nebude moc počítat.

Přitom scénář, který si v nizozemské sestavě naplánovali, naopak počítal s umazáním manka, které bylo před Hautacamem 1:17 minuty. Dosud velmi silná sestava měla už v prvním těžkém stoupání dne Col du Soulor nastolit tvrdé tempo, aby se zbavila Pogačarových pomocníků a ten zůstal osamocen. Jenže když na čele pelotonu Sepp Kuss přišlápl, výsledek byl pro ně zcela opačný. Odpadat začal Matteo Jorgenson, který byl v předchozích etapách tím, kdo se snažil postupně ubírat z Pogačarova energetického zásobníku.

„Matteo neměl dobrý den. Měli jsme plán a najednou jsme se dozvěděli, že Matteo odpadl, což rozhodně nebylo podle našich představ,“ připustil Niermann.

Sám americký cyklista nebyl moc schopný říct, co se stalo. „Nebylo to dobré. Na nic se nevymlouvám, od začátku jsem neměl dobrý den, měl jsem opravdu špatné pocity,“ řekl Jorgenson.

Vyjádření Vingegaarda se zahraničním médiím nepodařilo získat, patrně spěchal na masáž, aby mohl co nejdřív začít regeneraci a přípravu na páteční horskou časovku. V té musí doufat, že bude mít o dost lepší den než v první rovinaté, která se jela v páté etapě. V ní ztratil na Pogačara 1:05 minuty.

Letošní objev se lepí na Evenepoela

Naopak aktuální muž ve žlutém se rozhovorům jakožto vítěz etapy a majitel žlutého a puntíkovaného dresu ani vyhnout nemohl. A trochu si při nich i zafilozofoval. Kdy se ho novináři ptali, jak se nyní cítí v porovnání s předchozími vítěznými ročníky, odpověděl: „Když to vezmu podle mého pocitu, nacházím se v nejlepší fázi své kariéry. Jezdím v duhovém trikotu, jezdím s úžasným týmem, úžasnými parťáky, takže pro mě je to jako pohádka, závodit v posledních pár letech.“

Je si však moc dobře vědom, že to nebude trvat věčně.

„Dokud mě jízda na kole baví a užívám si to utrpení, s fanoušky podél silnice, myslím, že mohu pokračovat v tomto tempu a udržet si tuto úroveň, formu. Ale jakmile oheň vyhasne, pravděpodobně můj výkon poklesne. Zatím bych však řekl, že teď je vrchol mé kariéry, poslední dva, tři roky, a snažím se to udržet tak dlouho, jak to půjde,“ řekl Pogačar podle webu Cycling News na tiskové konferenci.

Stejně jako Vinegaard počítal ztráty také Remco Evenepoel. Celkově sice drží třetí příčku, jenže na paty se mu v boji o pódium a bílý dres začíná lepit letošní objev Florian Lipowitz. Ten ve výjezdu na Hautacam předvedl lepší výkon než Belgičan, když dojel na třetím místě, zatímco Evenepoelovi výjezd trval o 1:12 minuty déle a přijel sedmý.

Příští etapy tak budou zajímavé z pohledu dalšího umístění. Ovšem i Pogačar už dřív ukázal, že umí mít horší dny, ačkoliv tomu letos zatím nic nenasvědčuje. „Je skutečně neuvěřitelné, co Tadej předvedl. Ale přesto – skutečná Tour de France a stoupání Tour de France teprve začala,“ varoval sportovní ředitel celku UAE Emirates-XRG Andrej Hauptman. „Musíme zůstat nohama na zemi. V pátek je důležitá časovka, pak možná jedna z nejtěžších etap (Mont Ventoux) a pak nás ještě čekají Alpy.“