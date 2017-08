Český favorit válí. Kajakář Dostál na MS v Račicích prošel do finále

Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích do finále kilometrové trati. V semifinále na 500 m uspěly i deblkanoistky Jana Ježová a Lenka Součková. V sobotním finálovém programu tak doplní kanoistu Martina Fuksu, který postoupil do bojů o cenné kovy na kilometru přímo z dopoledních rozjížděk.

Dostál se v semifinále posunul do vedení v polovině trati a první místo už nepustil. Jízdu vyhrál o půl lodě před nejbližším soupeřem a na trati, na níž loni získal olympijské stříbro, tak patří k vážným adeptům na zlato.

Jeho semifinálová rozjížďka byla rychlá. Ze začátku Dostála zlobil hlavně dvacetiletý Belgičan Artuur Peters. "Říkal jsem si, že když fouká protivítr, tak to nemohou vydržet. Nevydrželi to," řekl mistr světa z roku 2014.

Postupně stupňoval tempo a v polovině trati nebyl tak unavený, jak bývá, když jede naplno. "Takže to byl takovej spíš hlídanější závod. Nebudu říkat, že jsem jel na půl plynu, to určitě ne. Ale stoprocentní výkon to určitě taky ještě nebyl," doplnil Dostál.

Deblkanoistky Ježová a Součková obsadily v semifinále poslední postupové třetí místo, o které se dělily s další posádkou. Do sobotní jízdy o medaile tak nastoupí deset lodí.

Nejdříve české reprezentantky figurovaly na čtvrté příčce, ale Ježová po dojezdu čekala na oficiální výsledek. "Říkala jsem si, že budu ležet na platě do té doby, než se to nepotvrdí. Říkala jsem si: Kdybych se zvedla, mohlo by to být to čtvrté místo. Takhle ještě mám naději," vyprávěla novinářům šestadvacetiletá kanoistka.

Čekání jí přineslo radost, do finále Češky proklouzly v mrtvém závodě s Brazilkami. Na tisícinu sekundy shodný čas na takto důležité pozici Ježová ještě nezažila. "Nikdy ne takhle na tom zlomovém umístění, kdy se rozhoduje o tom, kdo jde do finále a kdo ne. Je to taková raritní situace, co se přihodilo," řekla.

Postup do finále MS představuje pro české závodnice splněný cíl. "Měly jsme highlight téhle sezony velké finále na deblu urvat," dodala Ježová. V desáté dráze není startovní blok, takže jednu loď bude držet rozhodčí. "Je to nezvyk, určitě. Vím, že se něco takového stalo asi na Evropě, že jednu loď drží na straně, ale je to hodně ojedinělé," doplnila.

Kajakářka Sofie Kinclová skončila v semifinále pětistovky, stejně dopadla deblkanoe Petr Fuksa, Daniel Kořínek.