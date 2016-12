Radost z chyb soupeřky? Je to neúcta, nechte toho, prosí Koukalová fanoušky

Fantastická atmosféra, nelepší kulisa, neuvěřitelní fanoušci. Taková záplavu superlativů se valí na biatlonová klání Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Ne všechno je však tak dokonalé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nepřejícná reakce některých diváků na soupeřku Gabriely Koukalové Lauru Dahlmeierovou během sobotního stíhacího závodu na 10 kilometrů českou hvězdu pořádně vytočila. "Je to neúcta, prosím, nechte si ty projevy," žádá fanoušky.

Od čtvrtka proudí do Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě desetitisíce fanoušků. Nápor vrcholí právě teď během víkendu, kdy jsou nejen tribuny na stadionu, ale i místa kolem trati zcela v moci nadšených příznivců.

Už na čtvrteční sprint mužů dorazilo 25 tisíc natěšených diváků. „Je to neskutečné, co se tady podařilo za pět let vytvořit. Všechna čest před organizátory. Pro náš sport je dobře, že se takové návštěvy nedějí jen v Německu,“ žasl současný biatlonový král Martin Fourcade, který závod také ovládl.

Pořádnou kaňku na doteď čistém štítu fanoušků udělala až reakce některých z nich během sobotního stíhacího závodu, kdy se při neúspěšných střeleckých pokusech Laury Dahlmeierové, velké soupeřky Gabriely Koukalové, ozýval z ochozů nadšený ryk. V podobném duchu se někteří měli chovat již během pátečního sprintu.

Dvojnásobnou olympijskou medailistku ze Soči tato reakce části publika vůbec nepotěšila. "Nemám to ráda. Přát se má všem a je to docela blbá vizitka. Možná bych poprosila diváky, kteří se zítra (v neděli) chystají na závod, aby si tyhle projevy nechali. Je to znak neúcty vůči jiným závodníkům. Byla bych ráda, abychom byli přející tak, jak to je v jiných zemích," řekla Radiožurnálu.

Německá biatlonistka si nesportovního chování už v pátek všimla: "Překvapilo mě to. Nejdřív jsem si myslela, že tam střílí nějaká holka (Češka), tak jásali, ale při druhé chybě mně to bylo jasné. Jsem z toho zklamaná," řekla Dahlmeierová.

Už po pátečním sprintu se za chování diváků omluvili Dahlmeierové také pořadatelé z Nového Města na Moravě. "Omlouváme se za české fanoušky. Po biatlonovém boomu je u nás hodně fanoušků, kteří vědí málo o správném sportovním chování. Jsi jedna z našich oblíbených sportovkyň a jsme rádi, že jsi tu s námi," napsali organizátoři na Facebooku.

Kromě zmíněného incidentu si však držitelka velkého křišťálového globu i přes velkou únavu nemohla fanoušky vynachválit. „Máte toho dost, ale víte co. Když vás tady po trati žene tolik lidí… najednou člověk jede ani neví jak. Mám v sobě povinnost už jen vůči těm lidem, že i kdybych dala pětku (pět chyb ve střelbě), tak jedu úplně do kómatu,“ smála se Koukalová.

Problémy měl i Moravec a Krčmář

Problémy trošku jiného druhu měl i přes fantastické desáté místo ze stíhačky na 12,5 kilometru i nejlepší z českých biatlonistů Michal Krčmář. "Trošku mě asi nepodržely lyže v tom posledním kole nebo nevím, co se tam stalo. To je taková kaňka, která mě trochu mrzí, že jsem se o osmičku nepopral, ale jinak naprostá spokojenost."

Vyloženě smolný den prožil Ondřej Moravec, který do sobotního závodu odstartoval z osmého místa, po nešťastném pádu ve sjezdu však zničil pažbu své malorážky, s náhradní na následující střelbě minul všech pět terčů a do cíle dojel na padesátém místě.

Trať nebyla v dobrém stavu, plotny byly ve výjezdech i ve sjezdech. Mezi závodníky panovala nervozita. V zatáčkách nad tubusy jsem měl problémy v každém kole a jednou jsem to neustál," stěžoval si po závodě český biatlonista.

Jinak však měl z kulisy v Novém Městě výborný pocit. "Atmosféra byla fantastická. Slyšel jsem, jak diváci skandovali moje jméno. Fandili mi, jako bych jel o vítězství, a přitom jsem běžel na chvostu. To bylo neuvěřitelné," řekl.

Světový pohár v Novém Městě na Moravě končí dnešními závody s hromadným startem, sledovat je můžete ONLINE na iSport.cz.

