Hamza o gestu Koukalové: Závodníky neumlčí, Rusům chybí pokora

Gabriela Koukalová a spol. už plánují zaslouženou dovolenou. To na biatlonovém svazu se nezastaví. Šéf Jiří Hamza dál upírá kritický zrak k dopingovému Rusku a liknavému vedení mezinárodní federace IBU. A zároveň vyjednává peníze pro další léta. Pušky budoucnosti se totiž kují, dokud jsou zlaté. Odpočítávání do zimní olympiády 2018 v korejském Pchjongčchangu zatím nesměle odtikává, ale český biatlon už má vyjasněné fondy až do dalších Her v Pekingu.

Při středeční exhibici v Jablonci rozpustila hlavní biatlonová hvězda Koukalová část svých medailí mezi lid, český biatlon zakořenil v úspěchu a může směle doufat, že i budoucnost bude blýskavá. Principál Jiří Hamza i proto nehrál se sponzory poker a klid pro další olympijský cyklus získal s ročním předstihem. V čem ale klid nemá, je stále nedořešená ruská dopingová problematika. „Přijde mi, že vedení IBU furt nepřikládá význam tomu, že se proti němu postavily nejdůležitější persony, což jsou ti závodníci.“

Ve středu jste definitivně zakončili sezonu. Jak se vám líbila exhibice v Jablonci, která oslavila další parádní sezonu českého týmu?

„Bylo to bezvadný… Taková naše rodinná akce, kterou pořádáme roky. Lidí bylo hodně. Myslím, že musí vidět, že ti lidi jsou z masa a kostí. Závodí celý rok v cizině, je to takové poděkování divákům, než cokoli jiného.“

Při finále Světového poháru v Oslu se hodně řešilo gesto Gabriely Koukalové, která nepodala ruku prezidentovi IBU Andersi Besserbergovi v reakci na nečinnost mezinárodní unie v boji proti dopingu. Podporujete ji v tom?

„Já myslím, že se podporujeme všichni. Když je někdo někde 24 let, zkrátka ztrácí kontakt s realitou. Myslím, že to se našemu vedení děje. Přijde mi, že furt nepřikládají význam tomu, že se proti nim postavily nejdůležitější persony, což jsou ti závodníci. Nás, bafuňáře, ještě můžou umlčet, ale závodníky neumlčí. Když vidím odhodlání Martina (Fourcada), když s ním komunikuju… A když se k tomu přidají všichni z absolutní špičky, tak na tom asi něco úplně v pořádku není.“

IBU problémy neřeší, snaží se je nechat vyhnít

Jak současný stav hodnotíte?

„Stav určitě není ideální. IBU problémy neřeší, snaží se je nechat vyhnít. A lidi, kteří se do boje s těmi problémy pustili, chtějí, aby se dořešily. Myslím, že se kolikrát nehledá podstata věci. V poslední době udělal náš prezident spoustu velkých chyb a v očích spousty lidí není, kde byl. Hlavně si myslím, že při volbách podal informace, ale dneska se ukazuje, že pravdu jsme měli my.“

V jakém ohledu?

„Že Rusové nemají laboratoř, která by vyhovovala WADA. Oni by podle našich ani neměli závodit. Nikdo z nás nechce kolektivní vinu, ale tvářit se, že se nic nestalo? Besserberg je součástí exekutivy WADA, má informace z první ruky a nepracujeme s nimi. Většina špičkových závodníků to takhle nechce. Chceme, aby sport byl navenek co nejčistší.“

Udělala vůbec IBU něco, aby protestujícím závodníkům vyšla vstříc?

„Udělala komisi, která zatím nic neudělala. Má to předložit v červnu. Je to taková salámová metoda odkládání problému, který ale stejně vypluje. Je to neustálé zpochybňování od Rusů, ale problém je ten, že jim chybí základní pokora, že by řekli, že se tam stalo něco špatně. Dneska to možná skončí u arbitrážního soudu v Lausanne. Ale myslím, že oni vůbec neměli být ke kandidaturám připuštěni. A dokud nebudou mít complience (soulad) s WADA, mít laboratoř, tak závody tam ani být nemůžou.“

Budete podporovat české závodníky, kteří se rozhodnou v příští sezoně necestovat na závody Světového poháru do Ťumeně, jak už to naznačila Gabriela Koukalová?

„Já hlavně věřím, že to IBU změní, a že tam ten Světový pohár zkrátka nebude. To je základní předpoklad, aby se to celé rozmotalo.“

Jak v tuhle chvíli vidíte šanci Nového Města na Moravě na pořádání dalšího světového šampionátu?

„Určitě nebudeme kandidovat na mistrovství světa 2021. To jsme řekli a nebylo by férové, abychom kandidovali. Ale pak na ty další roky 2023, 2024, 2025 bychom určitě byli rádi, abychom mistrovství světa získali. I když jsme si samozřejmě moc dobře vědomi, že jsme si s tím ruským blokem situaci do budoucna hodně zkomplikovali.“

Musí přijít nejen personální změny, aby neměly volby divnou pachuť

Jak z toho ven?

„Myslím, že na vedení IBU musí přijít nejen personální změny, ale že se musíme zabývat i legislativou, aby volby neměly divnou pachuť. Protože kolikrát to volí státy, které toho s biatlonem moc společného nemají. Přestože biatlon je nastartovaný skvěle a manažersky je to záležitost Besserbergova, což nikdy nikdo nezpochybňoval, tak máme co dělat, abychom to prostředí vylepšili.“

Pracujete ale i na vylepšování finančních podmínek pro český biatlon. Prodloužili jste a navýšili dohodu s hlavním partnerem Hamé až do roku 2022. Takhle jste to chtěl?

„Jsme ve fázi, kdy nechceme měnit partnery. Myslíme si, že je to tak férové. Dělal jsem to tak u basketu, tak se to snažím dělat i tady. Kdy ty smlouvy prodloužit, když ne teď? Myslím, že teď je k tomu atmosféra, i ekonomika funguje. Naše strategie je, abychom měli dlouhodobou perspektivu, abychom byli schopni zaplatit trenéry, aby ti lidi měli nějaké zaměstnání, které má smysl. Bez perspektivy to nejde a perspektivu bez peněz nevytvoříme.“

Neuvažovali jste o tom, že byste po případném olympijském úspěchu byli ještě v lepší vyjednávací pozici?

„Já nejsem zastáncem licitování. Firmy, které s námi šly, pokud budou mít zájem i dál, určitě upřednostníme i za cenu toho, že profit pro svaz bude o malinko menší.“

Zázemí budeme mít srovnatelné se špičkovými týmy

Máte teď ještě prostor i pro nové zájemce o partnerství?

„Teď jsme hodně zapracovali hlavně na individuálních smlouvách pro sportovce. Máme v podstatě vyprodáno, nebo můžeme hýbat s jedním partnerem. Víc určitě ne, aby to i v reklamě dávalo smysl pro firmy, které nám dávají peníze. Nemůžeme být obrandovaní od hlavy až k patě.“

Jak se nové podmínky projeví na zabezpečení týmu v olympijské sezoně, například ve formě servisního kamionu, o němž se uvažovalo?

„Určitě, ten kamion bude. S jednou nejmenovanou firmou jsme už domluveni, že nám kamion postaví. Myslím si, že zázemí bude srovnatelné se špičkovými týmy, jako jsou Němci, Rusové a Norové. V podstatě nemáme nic, co bychom z hlediska materiálního mohli dál vymýšlet.“

A z hlediska lidského posílení týmu?

„Já myslím, že my nikdo nejsme zastáncem nějakých širokosáhlých realizačních týmů. Nějaké změny nás tam čekají, budeme o tom debatovat. Chceme tam vytvořit jednu pozici. Ale myslím, že když se kolem družstev točí moc lidí, je to kontraproduktivní, protože ti lidi stejně nemají co dělat. A vytvářet pozici pro pozice… S Ondrou Rybářem (šéftrenérem – pozn. red.) jsme spíš zastánci menších týmů a příjemné komunikace, než nějakých složitých mechanismů. Chceme peníze nasměrovat hlavně do mládežnických kategorií, což je náš trend od začátku.“