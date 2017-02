Smůla švýcarské hvězdy. Pro favoritku Laru Gutovou letěl vrtulník

To je rána! Lara Gutová je miláčkem švýcarského publika. Obhajuje celkové vítězství ve Světovém poháru a na šampionátu ve Svatém Mořici byla jedním z hlavních taháků. Je však možné, že po pátečním zranění kolene se už na mistrovství nepředstaví. Je téměř jisté, že přijde o start v nedělním sjezdu.

„Lara si poranila koleno. Vypadá to hodně špatně. Neumím si představit, že by se postavila na start sjezdu,“ povzdechl si švýcarský šéftrenér Hans Flatscher pro SRF. Gutová teď jede na horské dráze. Koncem ledna při Super G v Cortině d´Ampezzo narazila do brány a způsobila si nepříjemné modřiny.



Šampionát ve Svatém Mořici začala třetím místem v Super G a v pátek mohla v alpské kombinaci útočit na další medaili. Místo toho však přišlo zranění. „Tak to je strašný,“ zděsila se reprezentantka Ester Ledecká, když zprávu slyšela. „Urvat koleno si člověk může, i když se rozjíždí v úplně pomalé rychlosti a blbě se mu sekne hrana. To je prostě lyžování, je to v tomhle na jednu stranu zvláštní a blbý, že tady to riziko je.“



Alpskou kombinaci i tak ovládly Švýcarky. Vyhrála Wendy Holdenerová před Michelle Gisinovou. Ester Ledecká dojela dvacátá, Pavla Klicnarová osmadvacátá, Kateřina Pauláthová nedojela do cíle slalomu.