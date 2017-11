Jak se stát globální hvězdou: Ledecká má svůj tým, Habanec nápady

Nastala doba, kdy komerční společnosti pochopily, že spolupráce se sportovci je přínosná a pozitivní. Začínají se spojovat a nejde pouze o lokální, ale také globální partnerství. Na tuto skutečnost upozornil na SportForum David Trávníček, šéf Sport Invest Marketing, jenž posiluje značku Ester Ledecké na poli sportovním a marketingovém.

Pro agenturu, která zastupuje celou řadu sportovců včetně fotbalistů a hokejistů, je Ledecká natolik důležitým brandem, že se dokonce stala po Petru Čechovi novou hlavní tváří společnosti. „S lehkým srdcem mohu říct, že Ester je pro nás momentálně vlajkovou lodí a sportovcem číslo jedna,“ netají Trávníček.

Jméno Ledecké získává na atraktivitě a popularitě. Před několika dny dokonce zaplnila první stránku sportovní rubriky prestižních New York Times. „Asi je to poprvé, co se něco takového podařilo. Často si píšu s Čechínem, že ve světě se o Česku nepíše příliš pozitivně, pozitivně se píše hlavně o sportovcích. Jsme pyšní, že se Ester stává globální hvězdou,“ říká Trávníček.

For now, Ester Ledecka is not the most prominent figure in her own family. But that might change at the Olympics https://t.co/ESHFkZjckZ