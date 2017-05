Plíšková se brání tlaku: Lidi si myslí, že budu vyhrávat všude a pořád

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nasazená jednička skončila na Roland Garros v neděli, dvojka stále žije. Karolína Plíšková se však musela porvat s čínskou soupeřkou Čeng Saj-saj (7:5, 6:2), než prošla do druhého kola antukového grandslamu. To je pro ni zatím v Paříži maximem. I proto si nestaví vzdušné zámky a nemyslí na velké tažení na oranžové hlíně, i když se o něj pokusí.

Co vám ukázal vstupní mač?

„Výkon mohlo být lepší, ale jsem šťastná, že jsem vůbec vyhrála. Na první kolo to byla docela nepříjemná soupeřka, určitě je větší antukářka, než já. V prvním setu jsem se moc necítila, ve druhém už jsem ji ale rychlou hru zmáčkla.“

V prvním jste byla ale dva míče od jeho ztráty, prohrávala jste 4:5 a sokyně podávala.

„Ten game mi ale ona hodně pomohla. Já jsem vlastně nic nezahrála, žádnou pecku, maximálně jeden dobrej míč. Na ní spíš dolehla situace, chybovala. Ale jinak hrála fakt dobře, nepříjemně. Výborně se hýbe, umí čop, hru docela měnila a dostávala mě do blbých pozic.“

Co s vámi dělá, že jste nejvýš nasazená tenistka, která zbyla v pavouku?

„To nebylo tak těžký, když jsem dvojka! Zní to dobře, to jo, ale na tohle určitě nebudu myslet. Vím, že Kerberová nemá formu ani na antuce, já na ní taky nemám extrémní formu. U holek nasazení moc neznamená. Když tu není Serena, která vždycky a všude došla daleko, dá se porazit každá nasazená.“

Pro začátek by bylo dobré postoupit v Paříži alespoň do 3. kola, což se vám v předchozích pěti účastech ještě nepovedlo.

„Přesně tak. Už sem jezdím pár let a ještě se mi to nepodařilo. Loni jsem vypadla v prvním kolo, to jsem alespoň letos zvládla. Jsem zase o rok starší a zkušenější, hlavně na grandslamech jsem toho od té doby víc zažila. Stát se může cokoliv, ale budu to brát kolo za kolem.“

Je malé očekávání vaší výhodou?

„Nemám už žádné očekávání. Měla jsem ho na začátku pár týdnů na antuce a nedopadlo to úplně dobře. Vím, že nehraju ideálně, hrála jsem určitě lepší zápasy. Snažím se o věci, které trénujeme a buď vyhraju, nebo ne. Nebudu z toho dělat tragédii. Sice je to grandslam, snaha by tady měla být největší, ale nechci na sebe dávat tlak. Mám ho dost od ostatních lidí. Takže od sebe nic nečekám.“

Od koho cítíte největší tlak?

„Každý den vychází články, já je nerozkliknu, ale stačí mi vidět nadpis. Lidí, co za mnou přijdou, je docela dost. Že hraju o světovou dvojku a možná o světovou jedničku, tím že Kerberová vylítne všude. A že je grandslam a jsem druhá nasazená. Někteří lidi nevidí, že se hraje na antuce. Asi myslí, že můžu vyhrát úplně všude a celý rok. Ale takhle to úplně není. První tři měsíce jsem měla hodně dobrý a spousta lidí si myslela, že to takhle bude navždycky.“