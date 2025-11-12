Předplatné

NHL ONLINE: Vladař čelí McDavidovi, chytat by měl i Vejmelka. Palát hraje v Chicagu

Vladař ve Flyers vystřelil mezi špičku NHL. Jen dobře, že mezi českými gólmany je silná konkurence • Zdroj: isport.cz
Brankář Philadephie Dan Vladař se raduje z výhry proti Seattlu se svým spoluhráčem Trevorem Zegrasem
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Brankář Flyers Daniel Vladař zavaluje soupeře
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Ondřej Palát se prosadil poprvé v sezoně a pomohl Devils k výhře nad Montrealem
Philadelphia porazila Nashville 3:1 i díky 23 zákrokům Dana Vladaře
14
Čtyři noční zápasy NHL vyplní hokejový program uprostřed týdne. Český gólman Daniel Vladař střeží branku Philadelphie proti Edmontonu s hvězdným kapitánem Connorem McDavidem. Do akce by měl znovu jít i gólman Utahu Karel Vejmelka, který s Mammoth hostí Buffalo. Ondřej Palát v dresu New Jersey se představuje v Chicagu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1418321715
2.Leo CarlssonAnaheim111526169
3.Macklin CelebriniSan Jose101626178
4.Connor BedardChicago916251610
5.William NylanderToronto81624146
6.Connor McDavidEdmonton7172417-4
7.Mikko RantanenDallas9142317-6
8.Cale MakarColorado617231714
9.Kirill KaprizovMinnesota10122218-4
10.David PastrňákBoston10122218-3

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils16831454:4723
2Carolina16830560:4622
3Montreal16552458:5222
4Boston18740762:5922
5Pittsburgh17903557:4821
6Ottawa17534559:6120
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Islanders16712653:5318
10Rangers17622741:4318
11Detroit16630746:5118
12Washington16711746:3917
13Columbus16531750:5117
14Toronto17621862:6517
15Florida16711743:4817
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado171015168:4327
    2Anaheim16831464:5023
    3Dallas17733452:5323
    4Winnipeg16910652:4220
    5Kings17534550:5220
    6Chicago16713553:4119
    7San Jose17443655:5719
    8Seattle Kraken16435440:4619
    9Vegas15614448:4518
    10Utah16630751:5018
    11Minnesota18524751:5918
    12Edmonton17434652:6118
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary183121238:5810

