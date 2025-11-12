NHL ONLINE: Vladař čelí McDavidovi, chytat by měl i Vejmelka. Palát hraje v Chicagu
Čtyři noční zápasy NHL vyplní hokejový program uprostřed týdne. Český gólman Daniel Vladař střeží branku Philadelphie proti Edmontonu s hvězdným kapitánem Connorem McDavidem. Do akce by měl znovu jít i gólman Utahu Karel Vejmelka, který s Mammoth hostí Buffalo. Ondřej Palát v dresu New Jersey se představuje v Chicagu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|18
|32
|17
|15
|2.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|16
|9
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|16
|26
|17
|8
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|9
|16
|25
|16
|10
|5.
|William Nylander
Toronto
|8
|16
|24
|14
|6
|6.
|Connor McDavid
Edmonton
|7
|17
|24
|17
|-4
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|14
|23
|17
|-6
|8.
|Cale Makar
Colorado
|6
|17
|23
|17
|14
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|10
|12
|22
|18
|-4
|10.
|David Pastrňák
Boston
|10
|12
|22
|18
|-3
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|16
|8
|3
|1
|4
|54:47
|23
|2
Carolina
|16
|8
|3
|0
|5
|60:46
|22
|3
Montreal
|16
|5
|5
|2
|4
|58:52
|22
|4
Boston
|18
|7
|4
|0
|7
|62:59
|22
|5
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|6
Ottawa
|17
|5
|3
|4
|5
|59:61
|20
|7
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|8
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|9
Islanders
|16
|7
|1
|2
|6
|53:53
|18
|10
Rangers
|17
|6
|2
|2
|7
|41:43
|18
|11
Detroit
|16
|6
|3
|0
|7
|46:51
|18
|12
Washington
|16
|7
|1
|1
|7
|46:39
|17
|13
Columbus
|16
|5
|3
|1
|7
|50:51
|17
|14
Toronto
|17
|6
|2
|1
|8
|62:65
|17
|15
Florida
|16
|7
|1
|1
|7
|43:48
|17
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|17
|10
|1
|5
|1
|68:43
|27
|2
Anaheim
|16
|8
|3
|1
|4
|64:50
|23
|3
Dallas
|17
|7
|3
|3
|4
|52:53
|23
|4
Winnipeg
|16
|9
|1
|0
|6
|52:42
|20
|5
Kings
|17
|5
|3
|4
|5
|50:52
|20
|6
Chicago
|16
|7
|1
|3
|5
|53:41
|19
|7
San Jose
|17
|4
|4
|3
|6
|55:57
|19
|8
Seattle Kraken
|16
|4
|3
|5
|4
|40:46
|19
|9
Vegas
|15
|6
|1
|4
|4
|48:45
|18
|10
Utah
|16
|6
|3
|0
|7
|51:50
|18
|11
Minnesota
|18
|5
|2
|4
|7
|51:59
|18
|12
Edmonton
|17
|4
|3
|4
|6
|52:61
|18
|13
Vancouver
|18
|4
|4
|1
|9
|53:63
|17
|14
St. Louis
|17
|6
|0
|3
|8
|47:65
|15
|15
Nashville
|18
|4
|1
|4
|9
|47:65
|14
|16
Calgary
|18
|3
|1
|2
|12
|38:58
|10