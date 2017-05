French Open ONLINE: Strýcová hraje s Riskeovou, Alexander Zverer končí

Tomáš Berdych či Markéta Vondroušová se z českých tenistů představí třetí hrací den grandslamového French Open. Do 1. kola v areálu Rolanda Garrose zasáhnou i Barbora Strýcová a Kristýna Plíšková. Všechny duely sledujte na iSport.cz ONLINE.

Devátý nasazený Alexander Zverev z Německa vypadl nečekaně už v prvním kole French Open po porážce 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 se španělským tenistou Fernandem Verdascem. Dvacetiletý hamburský rodák vyhrál v květnu antukové turnaje v Mnichově a Římě a byl považován za "černého koně" Roland Garros.



Zverevovi podle všeho uškodilo rozdělení zápasu do dvou dnů. Duel byl totiž rozehrán v pondělí, německý favorit po ztracené první sadě vyrovnal a zdálo se, že získává navrch. Utkání však bylo za stavu 1:1 kvůli tmě a lehkému dešti přerušeno a v dnešní dohrávce už Zverev na o třináct let staršího a mnohem zkušenějšího soupeře nestačil.

S turnajem se už rozloučila také Britka Johanna Kontaová, jež nepřešla na French Open ani na třetí pokus přes první kolo. Sedmá nasazená hráčka neprolomila v Paříži neúspěšnou bilanci ani proti Hsieh Su-wei a soupeřce z Tchaj-wanu i přes nadějný start podlehla 6:1, 6:7, 4:6.

Šestadvacetiletá Britka získala úvodní sadu po skvělém výkonu hladce za 25 minut. Ve druhém setu ale soupeřka, jež momentálně figuruje na začátku druhé stovky světového žebříčku, vyrovnala hru a po dvou hodinách a 18 minutách dotáhla zápas k překvapivému postupu. Proti hráčce z elitní desítky pořadí WTA uspěla poprvé v kariéře.

Del Potro slaví výhru

První vítězství po pěti letech oslavil na francouzské antuce Juan Martín del Potro. Argentinec, jenž na Roland Garros naposledy startoval v roce 2012, kdy došel do čtvrtfinále, porazil krajana Guida Pellu 6:2, 6:1, 6:4.

Někdejší vítěz US Open, kterého v minulých letech omezovaly problémy se zápěstím, přitom potvrdil svůj letošní start teprve v pátek poté, co ho na turnaji v Lyonu trápily bolesti ramene a zad. Dnes ale žádné stopy zranění na jeho výkonu patrné nebyly, v duelu s Pellou si pomohl třinácti esy a za necelé dvě hodiny postoupil do 2. kola.

Hladký vstup do turnaje má za sebou i osmnáctý nasazený Nick Kyrgios. Australský bouřlivák udržel v duelu s Philippem Kohlschreiberem až na jeden výstup s hlavním rozhodčím emoce pod kontrolou a německého tenistu porazil 6:3, 7:6, 6:3. Dál jde i turnajová pětka Elina Svitolinová, ukrajinská tenistka vyřadila Jaroslavu Švedovovou z Kazachstánu 6:4, 6:3.

V druhém kole je také vítěz z roku 2015 a třetí nasazený Stan Wawrinka. Švýcarský favorit porazil 6:2, 7:6, 6:3 slovenského kvalifikanta Jozefa Kovalíka.

Dvouhra - 1. kolo:



Verdasco (Šp.) - A. Zverev (9-Něm.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:2,

Anderson (JAR) - Džazírí (Tun.) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4),

Wawrinka (3-Švýc.) - Kovalík (SR) 6:2, 7:6 (8:6), 6:3,

Čong Hjon (Korea) - Querrey (USA) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3,

Kližan (SR) - Lokoli (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 0:6, 6:4,

Kyrgios (18-Austr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Del Potro (29-Arg.) - Pella (Arg.) 6:2, 6:1, 6:4,

Istomin (Uzb.) - Escobedo (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4,

Dolgopolov (Ukr.) - Berlocq (Arg.) 7:5, 6:3, 6:4.



Ženy:



Dvouhra - 1. kolo:



Keysová (12-USA) - Bartyová (Austr.) 6:3, 6:2,

Cornetová (Fr.) - Babosová (Maď.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2,

Martičová (Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:2, 7:5,

Svitolinová (5-Ukr.) - Švedovová (Kaz.) 6:4, 6:3,

Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) - Kontaová (7-Brit.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:4,

Suárezová (21-Šp.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:2,

Cirsteaová (Rum.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:3, 6:1,

Pironkovová (Bulh.) - Barthelová (Něm.) 6:0, 6:4,

Townsendová (USA) - Katová (Jap.) 6:4, 6:0.