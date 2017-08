US Open ONLINE: Začínají Kvitová, Kristýna Plíšková a Martincová

Čtyři čeští tenisté včetně Petry Kvitové se představí v úvodní den grandslamového US Open na dvorcích ve Flushing Meadows. Duel třinácté nasazené hráčky se Srbkou Jelenou Jankovičovou zahájí v 17:00 SELČ program na druhém největším dvorci Louise Armstronga. Do akce se dnes v New Yorku dostanou i Kristýna Plíšková, Tereza Martincová a Jiří Veselý. Všechny české duely sledujte ONLINE na iSport.cz!