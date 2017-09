Jsem pod tlakem, ale na Bohnice to ještě není, usmála se Plíšková

PŘÍMO Z NEW YORKU | Karolína Plíšková musela ve 2. kole podstoupit na Ashově stadionu trýznivou bitvu, jež zaváněla průšvihem. Americká kvalifikantka ze 127. místa žebříčku Nicole Gibbsová mlátila do tenisáků tak zběsile a přesně, až světovou jedničku přivedla do úzkých. Na listinu poražených nakonec obhájkyně finále přišpendlila soupeřku díky své největší zbrani – podání (2:6, 6:3, 6:4). A může vyhlížet další duel, v němž narazí na 27. nasazenou Číňanku Čang Šuaj.

Byla to podobná ošklivá výhra jako při Roland Garros? Tam jste nehrála příliš dobře, ale dost na to, abyste vyhrávala.

„V Paříži jsem opravdu nehrála dobře, tady se v trénincích cítím dobře, ale prostě jsem to dneska moc nezvládla v hlavě. Asi jsem si na sebe naložila zbytečně moc. Chtěla bych moc uspět, zvlášť po loňsku, kdy jsem tu byla ve finále. Ona navíc přišla s fakt dobrým tenisem. Nebyl to tak lehký zápas, jak jsem čekala.“

Ve třetím setu jste vyhrála 17 ze 17 prvních servisů. O svou největší zbraň jste se nakonec mohla opřít.

„To bylo hodně důležitý. Zvlášť když jsem musela zápas dopodávat. I když hra odzadu nebyla nic moc, servis mě podržel. Ještě že tak, protože ona se snažila hrát agresivně a neměla jsem čas nic vymyslet a chytit se své hry.“

Soupeřce jste takový styl umožnila, protože místo kontrolovaného rizika jste hrála až příliš údržbu.

„Jo, začala jsem moc pasivně a tím, jak do mě šla, jsem se nedostala do klidu. Navíc jsem byla celkem vystresovaná, v takovém stavu nejde hrát nejlepší tenis.“

Zdálo se, že trému jste nechala za sebou v prvním dobře zvládnutém kole. Z čeho jste byla dnes tak vystresovaná?

„Cítila jsem se líp než před prvním kolem, protože to je taková úplná povinnost. Vím, že tohle jsou holky, které bych měla porazit, když budu hrát jen trochu solidně. Ale taky si uvědomuju, že se pavouk nějak vyvíjí a není tam Halepová nebo další, které mi nesedí. Sama na sebe si nakládám tlak.“

Registrujete, kolik vypadává nasazených?

„Právě. Vím o tom, nějaké zápasy jsem i viděla. Pro nasazené to v dnešní době není vůbec lehký. Dokonce bych řekla, že to mají lehčí ty nenasazené holky. Sice jdou hned v prvních kolech na těžké soupeřky, ale nikdo od nich nic nečeká. Přijde mi, že tlak se zhoršuje a zhoršuje. Loni jsem ho tak necítila, protože jsem byla za desítkou a nepočítalo se se mnou. Každý kolo bylo dobrý. Teď od sebe mám očekávání, protože vím, že hraju dobře a mám šanci uspět. Neříkám rovnou vyhrát grandslam, ale jít daleko určitě můžu.“

V Paříži ani Wimbledonu jste neříkala, že hrajete v tréninku dobře. Máte z tenisu nejlepší pocit za poslední období?

„Trošku se to teď otočilo. V Paříži jsem nehrála nic moc, ale cítila jsem se v pohodě psychicky. Teď se cítím líp tenisově než mentálně. Ale zase nemám žádný problémy, na Bohnice to není.“ (smích)