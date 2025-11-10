Předplatné

Nečas asistoval u výhry Colorada, přihrávali také Vaněček či Hronek. Dostál slaví

Martin Nečas podepsal smlouvu s Coloredem
Martin Nečas podepsal smlouvu s ColoredemZdroj: Profimedia.cz
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utah Mammoth
Hokejisté Colorada se radují z gólu i s Martinem Nečasem
Český gólman Lukáš Dostál dokáže excelovat i přes stále mizernou obranu Ducks
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Martin Nečas oslavuje gól parťáka z Colorada Cala Makara
Lukáš Dostál proti Floridě zazářil
Martin podepsal fantastickou smlouvu.
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Martin Nečas z Colorada přispěl k vítězství proti Canucks 5:4 v prodloužení jednou asistencí, příspěvek Filipa Hronka na druhé straně netsačil. Brankář Vítek Vaněček si rovněž připsal přihrávku, leč padl s Ottawou. Lukáš Dostál oslavil vysokou výhru Anaheimu nad Winnipegem.

Další podrobnosti připravujeme.

Vaněček čelil 25 střelám hráčů Senators a inkasoval čtyřikrát. Český brankář si připsal asistenci u trefy kapitána Mammoth Claytona Kellera, který v 18. minutě srovnal na 1:1. Ottawa o výhře rozhodla dvěma góly v druhé třetině. Utah prohrál potřetí za sebou a popáté z posledních šesti utkání.

Hokejisté Chicaga přehráli domácí Detroit 5:1 a zvítězili potřetí za sebou. Velký podíl na tom měl dvacetiletý Connor Bedard, jednička draftu z roku 2023, který si připsal tři body (1+2) a patří mu druhá příčka v pořadí produktivity NHL s 25 body. V posledních pěti utkáních bodoval jedenáctkrát.

KonecLIVE
15

KonecLIVE
23

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
45Detail
LIVE
42Detail
LIVE
21Detail
LIVE
20Detail
LIVE Po prodl.
45Detail
LIVE
41Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina15830459:4222
2Montreal15552357:4722
3Devils15830452:4422
4Pittsburgh17903557:4821
5Boston17640757:5620
6Ottawa16533557:5819
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Detroit16630746:5118
10Toronto16621759:6017
11Islanders15702650:5116
12Rangers16522735:4016
13Washington15611742:3815
14Florida15611740:4615
15Columbus14520744:4514
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado16915164:4225
    2Anaheim15831363:4623
    3Dallas16723449:5121
    4Chicago16713553:4119
    5Winnipeg15810647:3918
    6Vegas14614346:4218
    7Utah16630751:5018
    8Seattle Kraken15434439:4418
    9Kings16434545:5118
    10San Jose16433653:5617
    11Minnesota17523750:5717
    12Vancouver17441850:5817
    13Edmonton16424647:5716
    14Nashville17414844:5914
    15St. Louis16503844:6313
    16Calgary173121136:5510

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů