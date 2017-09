„Svačinářka“ Strýcová a „Matka Tereza“ Šafářová. Kdo koho šikanoval?

Když si Bethanie Matteková Sandsová při Wimbledonu vážně poranila koleno, zdálo se, že druhá polovina nejlepšího světového páru Lucie Šafářová jen těžko najde vhodnou náhradu. Omyl. První, koho „Šafi“ oslovila, byla kamarádka od mládežnických let Barbora Strýcová. Týmová chemie naskočila okamžitě, odráží se to i v postupu do semifinále US Open. To si vybojovali ve složité bitvě, v níž porazily kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:3, 2:6 a 6:4.

O finále si zahrajete proti krajankám Lucii Hradecké s Kateřinou Siniakovou. V čem budou nepříjemné?

LŠ: „Známe se všechny hrozně moc. Hrály jsme proti nim s Bethanií, porazily jsme je naposledy v Charlestonu.“

BS: „Já jsem proti nim nikdy nehrála. Ale znám obě velmi dobře. Není to příjemné hrát proti Češkám, ale je to semifinále a každá budeme chtít vyhrát. Bude to boj.“

Dáte si víc pozor na jazyk?

LŠ: „Dneska jsme hrály s cizinkami a klidně jsme na sebe křičely signály od sítě. Kdežto proti českým holkám si to určitě řekneme potichu.“

Báro, už byste taky chtěla nějaký grandslamový titul?

BS: „Bylo by to hrozně fajn, ale je to ještě dlouhá cesta.“

V čem tkví síla vašeho páru? Sehrály jste se ohromně rychle.

BS: „Známe se odmala a rozumíme si jako lidi. Víme o sobě všechno – trable i štěstí. To nám pak hrozně pomáhá i na kurtu. Ona vycítí, kdy asi během výměny přeběhnu.“

LŠ: „S někým si člověk sedne, s někým ne. S Barčou si vyhovujeme.“

Lucie, vyprávěla jste, že se s Bárou znáte již od dětských let. Jaké jsou první vzpomínky?

LŠ: „Jeli jsme na dětský turnaj v Česku a Bára měla s sebou hrozně moc svačinek. To mě dojímalo. Za prvé měla asi šest vrstev oblečení, aby byla v teple, a pak obrovský koš s jídlem.“

BS: „Já vždycky rozdávala svačiny. Uherák? Byl. Řízek? Byl. A samozřejmě i okurka.“

LŠ: „Pamatuju si, jak jste mi dávaly hroznou čočku s Petrou Cetkovskou v Chile...“

BS: „Tam jsme byly na mistrovství světa do čtrnácti let a Lucka tam byla nejmladší. Tak jsme si na ni s Péťou lehce zasedly.“

LŠ: „Malinko šikana. Vždycky mě někde nechaly, musela jsem nosit vodu...“

BS: „Veřejně se jí tady omlouvám.“

Zkuste charakterizovat jedna druhou.

BŠ: „Klidná, hodná, taková Matka Tereza. Ona na všech vidí jenom to dobré, s každým se baví tak, jako by mluvila s bohem. To se mi na ní hrozně líbí.“

LŠ: „Trošku divoká, ale hrozně hodná. I když to občas dává najevo takovým tvrďáckým způsobem. A taky je dost přirozená.“

BS: „Já Lucku učím být tvrdá.“

Dvoutýdenní grandslamový turnaj se táhne. Držíte spolu i mimo kurty?

BS: „Lucka měla singl, já prohrála před týdnem. Musíme občas vypadnout, nebýt pořád na tenise a udělat si spolu třeba výlet do parku na kafe. Jenom ten proces se sem dostat – musíte autem, pak si tady trochu zahrajete a půl dne je fuč.“

LŠ: „Člověk už si na grandslamu zvykne. Obě jsme ve druhém týdnu dost unavené. Je tady strašně lidí. Teď už je to klidnější, spousta lidí odjela, takže jídelna nebo lounge jsou prázdnější. Stejně je tady hrozný hluk.“

Můžete vůbec být na tenise někde na chvíli samy?

Obě: „Na záchodě.“ (smích)