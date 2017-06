Los Wimbledonu rozhodl: finále Plíškové s Kvitovou je možné

Favoritky tenisového Wimbledonu Karolína Plíšková a Petra Kvitová jsou každá v jiné části pavouka dvouhry, na trávě v All England Clubu se tak mohou utkat nejdříve ve finále. Obě české tenistky jsou podle sázkových kanceláří největšími favoritkami. Dnešní los přiřkl světové trojce Plíškové do 1. kola za soupeřku Rusku Jevgeniji Rodinovou, dvojnásobná vítězka londýnského grandslamu Kvitová začne proti Švédce Johanně Larssonové.

A co další čeští tenisté? Jedenáctý nasazený Tomáš Berdych se v 1. kole utká s Francouzem Jérémym Chardym a Jiří Veselý s hráčem z kvalifikace. Adama Pavláska při premiéře ve Wimbledonu čeká 72. tenista žebříčku ATP Ernesto Escobedo z USA.

Barbora Strýcová bude hrát s Veronika Cepedeovou z Paraguaye, Lucie Šafářová s Francouzkou Océane Dodinovou a Kristýna Plíšková s Robertou Vinciovou z Itálie. Denisa Allertová narazí na Japonku Risu Ozaliovou, Kateřina Siniaková na hráčku z Řecka Marii Sakkariovou a Markétu Vondroušovou čeká Číňanka Pcheng Šuaj.

Plíšková je v horní části pavouka, ve čtvrtfinále by případně hrála s Dánkou Caroline Wozniackou a v semifinále s německou světovou jedničkou Angelique Kerberovou. Nejdříve ale musí zvládnout zápas s 83. hráčkou žebříčku Rodinovou, s kterou má bilanci 1:1.

Kvitová je nadšená, že si splní cíl a po vážném zranění z prosincového přepadení vůbec Wimbledon stihne. "Když se to stalo, tak jsem si řekla, že chci letos hrát Wimbledon, a je úžasné, že se to povedlo," řekla agentuře Reuters. S Larssonovou hrála v minulosti čtyřikrát a nepovolila jí zatím uhrát ani set.

Po útoku měla pořezané všechny prsty levé ruky, v kterých drží raketu, přesto se vrátila do hry rychleji, než se čekalo, a minulý týden dokonce vyhrála turnaj v Birminghamu. "Pořád nemůžu zatnout pěst a ruka nebude nikdy stejná jako předtím. Ale jsem ráda, že hraju tenis a ne badminton, protože tam má raketa užší držení a bylo by mnohem obtížnější ji držet," řekla sedmadvacetiletá Kvitová.

Sedmdesátého hráče světa Chardyho Berdych porazil ve všech čtyřech vzájemných zápasech. Naposledy spolu hráli právě v 1. kole Wimbledonu a český tenista předloni zvítězil ve čtyřech setech 6:2, 6:7, 7:6 a 7:6.

Loňský semifinalistka Berdych může v osmifinále narazit na osmého nasazeného Dominica Thiema z Rakouska a ve čtvrtfinále na Srba Novaka Djokoviče. V dolní polovině pavouka je i Švýcar Roger Federer a loňský finalista Milos Raonic z Kanady.

Obhájce titulu Brit Andy Murray začne utkáním proti hráči z kvalifikace. Ve čtvrtfinále by ho případně čekal Stan Wawrinka a v semifinále Rafael Nadal.

Los dvouhry žen:

Kerberová (1-Něm.) - hráčka z kvalifikace, Flipkensová (Belg.) - Doiová (Jap.), Rogersová - Boserupová (obě USA), Dodinová (Fr.) - ŠAFÁŘOVÁ (32-ČR), Bertensová (23-Niz.) - Cirsteaová (Rum.), Linetteová (Pol.) - Matteková-Sandsová (USA), Wickmayerová (Belg.) - K. Bondarenková (Ukr.), Alexandrovová (Rus.) - Muguruzaová (14-Šp.), A. Radwaňská (9-Pol.) - Jankovičová (Srb.), Boulterová (Brit.) - McHaleová (USA), Kučová (SR) - hráčka z kvalifikace, Puigová (Portor.) - Bacsinszká (19-Švýc.), Davisová (28-USA) - Lepchenková (USA), hráčka z kvalifikace - Becková (Něm.), Makarovová (Rus.) - hráčka z kvalifikace, hráčka z kvalifikace - Kuzněcová (7-Rus.), KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (3-ČR) - Rodinová (Rus.), Niculescuová (Rum.) - Rybáriková (SR), Curenková (Ukr.) - J. Görgesová (Něm.), Golubicová (Švýc.) - Čang Šuaj (30-Čína), Gavrilovová (20-Austr.) - hráčka z kvalifikace, ALLERTOVÁ (ČR) - Ozakiová (Jap.), Chan Sin-jün (Čína) - Dijasová (Kaz.), hráčka z kvalifikace - Pavljučenkovová (16-Rus.), Mladenovicová (12-Fr.) - Parmentierová (Fr.), Riskeová - Stephensová (obě USA), Mariaová (Něm.) - hráčka z kvalifikace, Barthelová (Něm.) - Vandewegheová (24-USA), Kasatkinová (29-Rus.) - Čeng Saj-saj (Čína), Arruabarrenaová (Šp.) - Kontaveitová (Est.), Pironkovová (Bulh.) - Erraniová (It.), Babosová (Maď.) - Wozniacká (5-Dán.), Cibulková (8-SR) - Petkovicová (Něm.), Bradyová (USA) - Koviničová (Č. Hora), Broadyová (Brit.) - Beguová (Rum.), Lisická (Něm.) - Konjuhová (27-Chorv.), STRÝCOVÁ (22-ČR) - Cepedeová (Par.), Sorribesová (Šp.) - Ósakaová (Jap.), Chang Kai-chen (Tchaj-wan) - Wang Čchiang (Čína), Mertensová (Belg.) - V. Williamsová (10-USA), Ostapenková (13-Lot.) - Sasnovičová (Běl.), hráčka z kvalifikace - Naraová (Jap.), Giorgiová (It.) - Cornetová (Fr.), Hibinová (Jap.) - Keysová (17-USA), Lučičová-Baroniová (26-Chorv.) - Witthöftová (Něm.), hráčka z kvalifikace - Chromačevová (Rus.), Schiavoneová (It.) - Minellaová (Luc.), Bartyová (Austr.) - Svitolinová (4-Ukr.), Kontaová (6-Brit.) - Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan), Vekičová (Chorv.) - Vichljancevová (Rus.), SINIAKOVÁ (ČR) - Sakkariová (Řec.), KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) - Vinciová (31-It.), Garciaová (21-Fr.) - Čepelová (SR), Tuan Jing-jing (Čína) - Bogdanová (Rum.), Brengleová (USA) - Hogenkampová (Niz.), Larssonová (Švéd.) - KVITOVÁ (11-ČR), Vesninová (15-Rus.) - hráčka z kvalifikace, Azarenková (Běl.) - Bellisová (USA), Zanevská (Belg.) - Watsonová (Brit.), Putincevová (Kaz.) - Sevastovová (18-Lot.), Suárezová (25-Šp.) - Bouchardová (Kan.), VONDROUŠOVÁ (ČR) - Pcheng Šuaj (Čína), Haddadová (Braz.) - Robsonová (Brit.), hráčka z kvalifikace - Halepová (2-Rum.).