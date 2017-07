Berdych si finále Wimbledonu nezahraje. S Federerem dřel, ale padl

Tomáš Berdych zůstal stejně jako loni jen krok od wimbledonského finále. V letošním ročníku slavného turnaje na londýnské trávě prohrál v semifinále se Švýcarem Rogerem Federerem. Sedminásobnému vítězi turnaje podlehl po setech 6:7, 6:7 a 4:6. Federerovým soupeřem v nedělním finále bude Chorvat Marin Čilič. Vítěz US Open z roku 2014 zdolal v úvodním semifinále Američana Sama Querreyho po tříhodinovém boji 6:7, 6:4, 7:6, 7:5 a v All England Clubu je ve finále poprvé.

Berdych hrál sedmé grandslamové semifinále, uspěl jen v roce 2010. Tehdy ve finále Wimbledonu podlehl Španělovi Rafaelu Nadalovi. Dvakrát si finále v All England Clubu z Čechů zahrál jen Ivan Lendl, ale v letech 1986 a 1987 neuspěl. Jediným českým vítězem dvouhry mužů je Jan Kodeš, šampion z roku 1973.

Federer se pustil do Berdycha zostra, ale český hráč favoritův nástup ustál. Hned v první hře odvrátil brejkbol, Švýcar však nakonec uspěl v páté hře. Po soupeřově ráně do odkrytého dvorce Berdych prohrával. Vydával se úspěšné k síti a po Federerově dvojchybě vyrovnal na 4:4. Když za stavu 5:5 odvrátil i díky esu další dva brejkboly, došlo na první tie-break, v kterém udělal dvě chyby a ztratil ho 4:7.

Výborně hrál Berdych i ve druhé sadě. Úspěšně odvrátil dvě hrozby ztráty podání za stavu 1:2 a svoji šanci měl v sedmé hře. Drtivým returnem si připravil brejkbol, který ale Federer odvrátil parádním křížným vítězným forhendem. Opět pak došlo na zkrácenou hru a v té Federer úřadoval nekompromisním forhendem - poslal vítězný return, křížný míč doleva i doprava, prohoz a Berdych tie-break prohrál znovu 4:7.

Bedychův tým s koučem Martinem Štěpánkem cítil naději. Po každém úspěšném fiftýnu všichni v lóži vyskakovali na nohy a český tenista nenechal Federera vydechnout. Často si vyslechl potlesk, ač většina fanoušků byla na straně švýcarské hvězdy.

Za stavu 3:2 ve třetím setu přišla možnost. Berdych šel při soupeřově podání do vedení 40:15. Federer ale jeho šance na možný obrat utnul rázně. Dal dvě esa, dva přímé body z podání a vzápětí podruhé v utkání vzal Berdychovi servis.

Berdych ještě zkoušel překvapovat. V posledním gamu naběhl po returnu na síť, ale přišel prohoz a Federer zápas ukončil při druhém mečbolu. Český tenista opustil semifinále bez zisku setu stejně jako loni, kdy prohrál s Britem Andym Murraym.

Pětatřicetiletý Švýcar je ve finále Wimbledonu již pojedenácté, což dosud na jednom grandslamu nikdo nedokázal. "Cítím se poctěn, že jsem v dalším finále Wimbledonu. Je to překrásné, skoro tomu ani nemůžu věřit," řekl Federer. Po Australian Open může letos vyhrát další grandslam. Zatím má na kontě rekordních 18 titulů z turnajů velké čtyřky.

Pro osmadvacetiletého Čiliče byla už semifinálová účast v All England Clubu vylepšením osobního maxima, stejně jako pro jeho soupeře. Querrey, jenž ve čtvrtfinále vyřadil světovou jedničku a obhájce titulu Murrayho, byl mezi čtveřicí nejlepších jako první Američan po osmi letech.

Devětadvacetiletý Querrey vyhrál úvodní set ve zkrácené hře, další tři sady ale pro sebe po vyrovnaném boji získal sedmý nasazený Čilič. Celkem zahrál 70 vítězných míčů a může se stát druhým Chorvatem, který získá wimbledonský titul. Jako první to dokázal jeho bývalý kouč Goran Ivaniševič v roce 2001.

Deblistky Peschkeová ani Voráčová si finále Wimbledonu nezahrají

Český tenis nebude mít zastoupení ve Wimbledonu ani ve finále ženské čtyřhry. Své semifinálové duely nezvládly Květa Peschkeová, která měla v All England Clubu na dosah druhou účast v boji o titul, ani Renata Voráčová, jež usilovala o první postup do finále na grandslamu v kariéře.

Peschkeová, deblová vítězka na londýnské trávě z roku 2011, dnes s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou prohrála s druhými nasazenými Jelenou Vesninovou a Jekatěrinou Makarovovou z Ruska 5:7 a 2:6. Třiatřicetiletá Voráčová, jež krátce před Wimbledonem vytvořila pár s Japonkou Makoto Ninomijaovou, podlehla po tříhodinovém boji Chan Hao-Ching z Tchaj-wanu a Rumunce Monice Niculescuové 6:7, 6:4, 7:9.

Od začátku utkání Pescheková s Grönefeldovou dotahovaly náskok olympijských vítězek z Ria de Janeiro. V prvním setu si třikrát prohrála Němka a jednou i česká tenistka. Třikrát dokázaly získat ztracený brejk zpět, ale napočtvrté už ne. "Byly tam šance a trošku nám to proklouzlo mezi prsty," řekla Peschkeová.

Druhý set začala ztrátou podání Peschkeová a česko-německý pár měl problém zakončit na síti voleje. Rusky výborně bránily a dobře returnovaly. Vesninová se blýskla několika přesnými loby a vysloužila si i potlesk Peschkeové. Právě česká hráčka přišla ve druhém setu ještě jednou o servis a po hodině a půl byl konec.

"Ve druhém setu už byly na koni, začaly hrát líp. V jednom byly mnohem lepší a to byl servis. Podáním si hodně pomohly," řekla Peschkeová. Z účasti ve svém osmém grandslamovém semifinále měla radost. "To je skvělé. Jsme spokojené, i když je lepší být spokojený až na konci, ale byl to výborný turnaj pro nás obě a doufejme, že to dál půjde taky," řekla Peschkeová.

Dvaačtyřicetiletá hráčka získala ve Wimbledonu jediný grandslamový titul. Před šesti lety uspěla v páru se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou. Od té doby žádná česká tenistka čtyřhru na londýnské trávě nevyhrála. Ve finále se naposledy představily Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou v roce 2012.

Výsledky tenisového Wimbledonu:

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Federer (3-Švýc.) - Berdych (11-ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4

Čilič (7-Chorv.) - Querrey (24-USA) 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5

Ženy:



Čtyřhra - semifinále:



Makarovová, Vesninová (2-Rus.) - Grönefeldová, Peschkeová (12-Něm./ČR) 7:5, 6:2

Chan Hao-Ching, Niculescuová (9-Tchaj-wan/Rum.) - Ninomijaová, Voráčová (Jap./ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 9:7.



Junioři:



Dvouhra - čtvrtfinále:



Kypson (USA) - Vrbenský (ČR) 6:2, 6:1.