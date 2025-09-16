Varaďa mění Vítkovice: důraz na systém i stmelená kabina. Za výhru si pouští Guettu
Na podobný vstup do sezony v Ostravě čekali sedm let. Hokejisté Vítkovic jsou spolu s brněnskou Kometou, se kterou se v úterý utkají, jediným dosud neporaženým mančaftem v Tipsport extralize. Šest bodů přivezli z venku, další dva přidali doma při nájezdové výhře nad Kladnem. Zaujmou i šňůrou 125 minut bez inkasované branky. Medicína kouče Václava Varadi, jenž v neděli zapsal svou 200. trenérskou výhru v extraligové základní části, začíná zabírat. Co stojí za povedeným vítkovickým startem?
Výborní a vyrovnaní gólmani
Přestože Dominik Hrachovina v úvodním utkání v Karlových Varech inkasoval čtyřikrát, když šlo do tuhého, mužstvo podržel. V následném domácím duelu s Kladnem branku zamkl, Rytíři si na něm vylámali zuby i v nájezdech. Dva dny po heroickém výkonu dostal Hrachovina volno, do kasy se postavil Lukáš Klimeš. Odchovanec Komety jen potvrdil slova Václava Varadi o extrémní vyrovnanosti gólmanského tandemu a zastavil všech 32 litvínovských pokusů. „Pro oba naše gólmany to je paráda. Hrášek i Klimson odvedli fantastickou práci. Snažíme se hrát i pro ně, protože nula je třešnička na dortu,“ liboval si vítkovický útočník František Řehák. Ridera už nyní dorovnala svůj počin z minulé sezony, kdy udržela čisté konto jen dvakrát.
Abnormální produktivita
Na vstřelení deseti gólů stačilo Vítkovicím jen sedmdesát ran na branku. Nepálí sice často, ale o to účinněji. Útočníci Marek Kalus a František Řehák si v zakončení drží 50% úspěšnost, skvělá čísla mají i Jan Hladonik s Chadem Yetmanem. Kanadský útočník to v prvním kole rozbalil v Karlových Varech, kde zazářil hattrickem. První gól dal z pravého kruhu, druhý z levého a poslední ze slotu. Podobný švih má v ruce málokdo. „Určitě budu muset něco málo zaplatit do kasy,“ zasmál se Yetman po ofenzivním galapředstavení, které řídil s Anthonym Nellisem. Střelecký potenciál mají Ostravané i v Jindřichu Abdulovi či Patriku Zdráhalovi. Ten ale naposledy v Litvínově chyběl, po zápase s Kladnem totiž vstřebával dva tvrdé hity.
Hrivík jako trefa do černého
Minulou sezonou se Vítkovice protrápily, kromě bodů jim dlouho scházeli i správní lídři. Na jejich absenci upozorňoval Varaďův předchůdce Vlastimil Wojnar, který si na tiskové konferenci po prohraném utkání s Brnem postěžoval, že se jeho tým nemá o koho opřít. Nový trenérský štáb ale tahouna našel. Klíčovou pozici v mužstvu přebral jen pár měsíců po svém příchodu centr Marek Hrivík, jenž naplno zúročuje bohaté zkušenosti z NHL, KHL, švédské nejvyšší soutěže i slovenské reprezentace. Držitel olympijského bronzu z Pekingu upoutá přehledem, bruslením i technikou. Ani trochu na něm nepoznáte, že většinu uplynulé sezony promarodil. Zároveň na něj jdou jen pozitivní reference, Vítkovice zkrátka získaly velkého profíka.
Žádná další harakiri
Na propracovaném systému s důrazem na nejmenší detaily si Václav Varaďa zakládá. Zároveň chce po hráčích absolutní disciplínu a koncentraci. Právě díky těmto atributům byl v Třinci tak úspěšný. Vítkovická hra sice ještě není perfektní a vyladěná, posun je však zřejmý. „Trenéři nám opakují, že na zápas musíme být dobře mentálně připraveni a taky mít pokoru. Když se něco pokazí, máme kluky, kteří jsou v kabině hluční. Myslím si, že je to dobře sestavené,“ popsal Řehák. Trable v obraně, které charakterizovaly minulou sezonu Vítkovic, jsou pryč. Současný tým je vzadu daleko důslednější. Pomohly mu i příchody Samuel Kňažka, Jakuba Zbořila a Vojtěcha Budíka. Svou práci později odvede i momentálně zraněný Ralfs Freibergs.
Super parta v kabině
Pokud má mužstvo klapat na ledě, musí to fungovat také v kabině. Trenérům Varaďovi a Krátoškovi se ji povedlo stmelit, pomohla i náročná soustředění v Beskydech a Tatrách. Po vítězných zápasech zveřejňuje klub na sociálních sítích videa z kabiny, kde hráči a trenéři mávají s ručníky a zpívají do písně „I'm Good (Blue)“ od populárního hudebníka Davida Guetty. Po vybojované výhře nad Kladnem se k nim připojil i majitel Aleš Pavlík. „Máme tam hráče, kteří jsou zkušení, ale také kluky, kteří jsou ještě mladí. Bude důležité, aby kabina držela pospolu,“ přál si Hrivík před začátkem sezony. Tým, ve kterém kromě Čechů najdete i Kanaďany, Slováky, Poláka, Lotyše a Francouzce, táhne za jeden provaz.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž