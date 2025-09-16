Předplatné

Pokuty za incident v Brně: Gross zaplatí 30 tisíc, Kometa dostala vyšší trest

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Grossův incident, bodyguard Pokorný. Kouč měl kliku, že fotograf uhnul
Kouč Sparty Pavel Gross měl po utkání s Kometou Brno konflikt s fanouškem a fotografem
Kouč Sparty Pavel Gross měl po utkání s Kometou Brno konflikt s fanouškem a fotografem
Kouč Sparty Pavel Gross měl po utkání s Kometou Brno konflikt s fanouškem a fotografem
Pavel Gross ze Sparty měl konflikt s fanouškem
Brněnský gólman Aleš Stezka vychytal proti Spartě čisté konto
Aleš Stezka vychytal první čisté konto po návratu do Tipsport extraligy
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30.000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární komise Viktor Ujčík po zkráceném řízení zaplatit 45.000 korun za nesportovní chování příznivců a porušení povinností pořádajícího klubu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje to uvedla na svém webu.

Incident se odehrál ve chvíli, kdy se Gross chystal pogratulovat domácímu kouči Kamilu Pokornému k výhře 2:0. Trenér Sparty během konfliktu v rozčilení odstrčil fotografa, který událost natáčel na mobilní telefon. O den později se za to Gross omluvil, stejně jako během disciplinárního řízení. Podle Sparty selhala pořadatelská služba mistrovského klubu. Kometa uvedla, že situace lituje a slíbila nápravu.

„Brněnský klub posílí pořadatelskou službu na místech možného kontaktu fanoušků se členy hostujících týmů a zároveň zpřesní pokyny pro pořadatele po skončení jednotlivých třetin i celého utkání,“ uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno330009:39
2Vítkovice3210011:48
3Pardubice3200113:66
4Třinec3200114:96
5Č. Budějovice3200110:76
6Plzeň320018:66
6Sparta320018:66
8Kladno310115:54
9K. Vary3100210:113
10Liberec310027:93
11M. Boleslav310024:83
12Olomouc310027:143
13Mountfield300036:150
14Litvínov300032:110
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů