Pokuty za incident v Brně: Gross zaplatí 30 tisíc, Kometa dostala vyšší trest
Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30.000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární komise Viktor Ujčík po zkráceném řízení zaplatit 45.000 korun za nesportovní chování příznivců a porušení povinností pořádajícího klubu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje to uvedla na svém webu.
Incident se odehrál ve chvíli, kdy se Gross chystal pogratulovat domácímu kouči Kamilu Pokornému k výhře 2:0. Trenér Sparty během konfliktu v rozčilení odstrčil fotografa, který událost natáčel na mobilní telefon. O den později se za to Gross omluvil, stejně jako během disciplinárního řízení. Podle Sparty selhala pořadatelská služba mistrovského klubu. Kometa uvedla, že situace lituje a slíbila nápravu.
„Brněnský klub posílí pořadatelskou službu na místech možného kontaktu fanoušků se členy hostujících týmů a zároveň zpřesní pokyny pro pořadatele po skončení jednotlivých třetin i celého utkání,“ uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž