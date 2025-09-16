Léto plné svateb, hvězdy NHL se ženily: rozjetý Draisaitl, Chytilova veselka na statku
Může být hezky, někomu lije jak konve. Nicméně čas mezi sezonami je pro hokejisty taky obdobím svateb. Zejména pro hráče NHL, neboť jindy si nemůžou dopřát velkolepou veselku a pozvat i spoustu hokejových kumpánů. Jako loni David Pastrňák nebo Connor McDavid. K událostem letošního léta patřil sňatek Leona Draisaitla. Ale se svatbami se roztrhl pytel, ženilo se kolem dvaceti hráčů NHL. Patřil mezi ně i Filip Chytil, čtyři novomanžele mají Montreal Canadiens.
Leon Draisaitl, 29 let
Před rokem do toho praštil Connor McDavid, letos německá superstar. Draisaitl si vzal dlouholetou přítelkyni, herečku Celeste Desjardinsovou, jež pochází ze Sudbury v kanadském Ontariu. O ruku ji požádal loni na pláži ve Španělsku, luxusní svatba se konala na jihu Francie. Počasí přálo, dostavila se spousta současných i bývalých spoluhráčů, včetně McDavida. Jeho žena Lauren sdílela na sítích dojemné video, na němž šťastní novomanželé tančí na píseň „Take My Heart“ od The Teskey Brothers. Svět obletěla i snímek ženicha s cigaretou v ústech. „Tuhle fotku ze svatby sdílel Leon Draisaitl,“ napsali na Instagramu kanálu TSN.
Matthew Tkachuk, 27 let
Hvězdný bijec prožil báječné léto. S Panthers vybojoval podruhé Stanley Cup, zúčastnil se slavnostní jízdy s pohárem podél pláže Fort Lauderdale Beach a skvěle se bavil na golfovém turnaji celebrit v Lake Tahoe. V polovině července se oženil s dlouholetou láskou Ellie Connellovou, která pracuje jako poradkyně pro luxusní cestování. S nevěstou řekli „ano“ v Tkachukově rodném St. Louis. Záběry ze svatební hostiny se staly hitem sociálních sítí. Stanley Cup mu přivezli až o pár dní později, začátkem srpna bylo oznámeno, že Tkachuk bude na obálce hry EA Sports NHL 26.
Miro Heiskanen, 26 let
Finský bek pozval své blízké na svatbu s Julií Taka-Ahovou do Říma, s níž už má roční dceru. Rodák z Espoo byl v Itálii taky kvůli evropskému mediálnímu turné k olympiádě v Miláně. O události se hvězdný obránce Dallasu na sítích moc nezmiňoval, ale podělili se o ně hosté. Z fotografií je patrné, že podle dress codu museli být oblečeni do černé a bílé. Sobáš se konal ve Villa Miani, neoklasicistní budově z 19. století. Mezi pozvanými hráči nechyběli například Jamie Benn, Mikko Rantanen, John Klingberg, Joel Kiviranta nebo Radek Faksa, který se po roce vrací do Dallasu.
Zach Werenski, 28 let
I díky jeho skvělým výkonům měli Blue Jackets v poslední sezoně play off na dosah. Werenski nakonec jel na mistrovství světa a pomohl celku USA k prvnímu titulu po 66 letech. Koncem června si vyměnil snubní prstýnky s Odette Petersovou. Ženitba proběhla v New Albany Country Clubu v Ohiu. Za svědka šel detroitský kapitán Dylan Larkin. S Werenskim hrál už na univerzitě v Michiganu a později v amerických výběrech, včetně turnaje 4 Nations. Blízko měli i k Johnnymu Gaudreauvi. Dcera tragicky zesnulého útočníka Noa byla na svatbě „strýčka Z“ za družičku.
Nick Suzuki, 26 let
Kapitán Canadiens patří ke čtyřem hráčům Habs, kteří se v létě nechali okroužkovat. S partnerkou Caitlin Fitzgeraldovou chodil od střední školy. Sňatek uzavřeli v exotickém prostředí Turks a Caicos na Bahamách. Byli u toho Cole Caufield, Tyler Toffoli, Jeff Petry, Carey Price, Lane Hutson, Juraj Slafkovský a Patrik Laine. Na jeho svatbu na Floridě přijeli třeba Aleksander Barkov a brankář Jakub Dobeš. Týmová jednička Canadiens Sam Montembeault se ženil v hotelu Four Seasons v Montrealu. Obránce Noah Dobson, jehož Habs získali z New York Islanders, si vzal Alexu Serowikovou, reportérku závodů NASCAR.
MacKenzie Weegar, 31 let
Obránce Calgary měl svatbu s Maggie Wallaceovou v Cartier Theatre v Montrealu. Budova v centru města z roku 1928 byla dřív známá jako kostel sv. Vincenta de Paula. V současné době se v ní konají galavečery, koncerty a představení. Mezi hosty byli spoluhráči z Flames jako Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri, Blake Coleman, Matt Coronato, Ryan Lomberg a Dustin Wolf, oslava probíhala velmi neformálně. Weegarovi později na večírku připravili pohoštění s hamburgery, hranolky a dalšími šmakuládami z McDonald´s. Prostředí zdobilo neonové logo firmy obrácené vzhůru nohama.
Filip Chytil, 26 let
V únoru zamířil z New York Rangers do Vancouveru v rámci trejdu za J.T. Millera. V létě přišla velká životní změna. S dlouholetou přítelkyní Nicol měli veselku na statku Na Kmíně ve středních Čechách. Významný moment usměvavého odchovance zlínského hokeje si nenechali ujít ani parťáci z ledu. Na svatbu dorazili například Jakub Lauko, Ondřej Kaše nebo bývalý útočník Radek Duda, pod jehož dohledem se Chytil v Česku připravoval. Když už je řeč o hráčích Canucks, hvězdný švédský centr Elias Pettersson se v létě v tichosti oženil s americkou modelkou Katelyn Byrdovou.
Jan Rutta, 35 let
Po osmi sezonách v NHL míří do Švýcarska, naposledy hrál za San Jose. Formální obřad proběhl už loni v květnu po zlatém šampionátu v Praze na Staroměstské radnici. Partnerka Denisa, jejímž otcem je hokejista David Volek, byla těhotná. Po narození syna Nika měli v červenci oslavu na klasicistním zámku Niměřice. Hokejová svatba se konala rovněž na Znojemsku. S dlouholetou láskou Terezou se ženil útočník Radim Zohorna. NHL hrál za Pittsburgh, Calgary a Toronto a působil v Luganu a nově švédském Färjestadu. Na veselku dorazili třeba Tomáš Hertl, Martin Nečas, Jan Rutta, Adam Klapka nebo Vítek Vaněček.