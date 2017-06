Leo obrátil můj život naruby, říká Azarenková. Teď chce zpět na vrchol

Po 392 dnech mateřské pauzy vyslala Viktoria Azarenková pádné varování světové tenisové špičce: Jsem zpátky, jako by řekla po vítězství nad Japonkou Risou Ozakiovou. Bývalá jednička původně plánovala návrat až po Wimbledonu, nakonec to ale šlo rychleji.

„Leo obrátil můj život o 180 stupňů. Užívám si každou chvíli jako matka. Jen teď v sobě mám dvě různé osoby. Jednu, co na kurtu dává 100 procent tenisu, a druhou, která mimo něj funguje v docela jiném režimu než dřív. Jakmile se vrátím z tréninku, chci trávit každý moment s Leem,“ vysvětlila Azarenková, která na svém instagramovém účtu s chutí zveřejňuje fotky ze svého „nového“ života s dítětem.

VIDEO: Azarenkovou podporuje v hledišti i její syn

Běloruska se neobává, že by jí mezitím světová špička utekla. Naopak, v prvním zápase po návratu ukázala, že moc neztratila. „Řekla bych, že jsem teď ještě konkurenceschopnější. Tenisové kvality jsem určitě neztratila a svůj potenciál jsem ještě naplno nevyužila. Myslím, že můžu být ještě lepší,“ soudí Azarenková.

Bývalá jednička chce kráčet ve stopách Belgičanky Kim Clijstersové, která po mateřské pauze vyhrála US Open. A věří, že její kamarádka Serena Williamsová se příští rok také úspěšně vrátí. Jako matka. „Co dokázala Kim, a doufejme, že to dokážeme i my se Serenou, může inspirovat i další ženy. Je jen klišé, že pouze muži můžou být stejně dobří, i když mají děti," tvrdí Azarenková.

Na Mallorce ji ale hned v druhém kole přesvědčila Ana Konjuhová z Chorvatska, že úplně jednoduché to nebude. "Jsem strašně zklamaná. Ana začala zhurta, a já jsem svoje šance nedokázala využít. Musím ještě tvrdě trénovat, abych se vrátila zpátky," uznala Azarenková po prohře 1:6, 3:6.