Federer a spol. v Praze? Lístky na Laver Cup za pět tisíc do čtvrtého patra

Bude to bezpochyby největší tenisová událost v Praze roku 2017. Od 22. září se ve vysočanské O2 Areně uskuteční první ročník Laver Cupu, neboli souboje vybraných hráčů Evropy proti zbytku světa. Pokud se však této akce budete chtít zúčastnit a vidět Rogera Federera, Rafaela Nadala a další superstar na vlastní oči, připravte se, že budete muset sáhnout do peněženky hodně hluboko.

Tenisový svátek s plnou parádou, vyprodané hlediště, slavnostně nasvícený kurt a na něm to nejlepší, co může současný tenis nabídnout. Na to se mohou těšit fanoušci od 22. září, kdy se v Praze uskuteční první ročník Laver Cupu.

Účast zatím přislíbil Roger Federer a Rafael Nadal, jména dalších tenistů budou teprve oznámena. Za každý z obou týmů Evropy a zbytku světa nastoupí šest tenistů, čtyři podle postavení na žebříčku, dva si pak zvolí kapitáni. Za Evropu to bude legendární Björn Borg, tým Světa pak povede neméně slavný John McEnroe.

TENISOVÝ SVÁTEK V PRAZE CO JE LAVER CUP

Turnaj Evropy proti zbytku světa ve stylu golfového Ryder Cupu. Každý tým reprezentuje šest hráčů (čtyři podle postavení na žebříčku ATP, zbylé dva volí kapitán).

KDY A KDE SE HRAJE

Pátek 22. – neděle 24. září 2017 v pražské O2 Areně. V plánu je hrát každoročně vyjma olympijských let. Pořadatelství se bude střídat mezi Evropou a světem.

HRACÍ SYSTÉM

Každý den se odehrají tři singly a jeden debl, v pátek jsou vítězné zápasy ohodnoceny jedním bodem, v sobotu dvěma, v neděli třemi. V případě vyrovnaného stavu rozhodne extra duel ve čtyřhře.

KDO UŽ PŘISLÍBIL ÚČAST

Roger Federer, Rafael Nadal

KDO JSOU KAPITÁNI

Björn Borg (tým Evropy) a John McEnroe (tým Světa)

Celou akci bude zaštiťovat agentura Česká sportovní a její majitel a šéf v jedné osobě Miroslav Černošek už naznačil, kolik si budou muset fanoušci, pokud budou chtít být při tom, připravit. "Obyčejné lístky do čtvrtého patra na celou akci budou stát kolem pěti tisíc korun. A co se týká nadstandardních lístků, ty budou v řádech desítek tisíc," řekl v rozhovoru pro Sport Černošek.

"Majitelé projektu sázejí na to, že sem hodně diváků přijede z ciziny a příjem ze vstupného je pro ně klíčový, což nám komplikuje život. Přesto čekáme, že bude beznadějně vyprodáno," nepochybuje zkušený promotér, že sedmnáctitisícové hlediště bude zaplněno.

Jedinečnost celé akce potvrzují i jeho další slova. "Z deseti nejlepších tenistů tady bude asi sedm, hodnota jednoho hráče je kolem milionu eur, pokud je chcete získat na turnaj. A teď vám je sem někdo přiveze a vy jim budete coby promotér akce dělat kompletní servis. Nehledě na to, že Laver Cup v Praze má podtitul světové premiéry a to je něco neopakovatelného," pokračuje Černošek.

Na první ročník Laver Cupu se těší i Roger Federer, který se na uskutečnění nové soutěže hodně podílel. "Jsem nadšený, že fanoušci v Praze uvidí nejlepší světové hráče. Já osobně se nemůžu dočkat. Třeba si zahrajeme i čtyřhru s Rafou," říká švýcarská legenda.

Radost má sedmnáctinásobný grandslamový šampion i z kapitánů obou týmů. "Na lavičce bude Björn Borg, jeden z mých velkých hrdinů. Mít ho za kapitána týmu Evropy bude úžasné. Stejně jako přítomnost Johna McEnroea, který je nám stále nablízku a patří k nejlepším komentátorům na světě. John měl velkou rivalitu s Lendlem, takže si myslím, že i lidé u vás ho v Praze rádi uvidí."

"A všechno tohle se děje ve jménu velikána Roda Lavera. Pro mě je důležité ukázat, jak respektujeme historii tenisu. Myslím, že pro všechny hráče, kteří budou reprezentovat Evropu či Svět, půjde o výjimečný zážitek. Věřím, že si všichni užijeme ty tři dny v tak skvělém městě, jako je Praha,“ uzavírá tenisová legenda. ROZHOVOR S ROGEREM FEDEREREM ČTĚTE ZDE >>>