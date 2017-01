Hlaváčková v TAK URČITĚ: Serena chtěla selfie, z prémií zůstane půlka

Patří mezi nejúspěšnější české deblistky. Tenistka Andrea Hlaváčková v ní během kariéry vyhrála dva grandslamové turnaje (French Open 2011, US Open 2013) a po Lucii Šafářové je momentálně druhou nejvýše postavenou Češkou v deblovém žebříčku. „Odmalička jsem v deblu měla největší úspěchy, nijak mě to neuráží. Je to opravdu to, co umím v tenise nejlíp,“ řekla Hlaváčková v pořadu O2 Sport Tak určitě, který vzniká ve spolupráci s iSport.cz. V něm hovořila i na další témata.

Je víc singlistka, nebo deblistka?

„I v singlu jsem měla slušné úspěchy a byl to vždy cíl mojí kariéry. Teď se soustředím víc na debla. Už to mám spíš nastavené tak, že když přijedu na turnaj kvůli deblu a můžu si zahrát i singl, jsem na něj připravená, trénuju na něj. Už ale neobjíždím turnaje zvlášť jen kvůli dvouhře, i když mě hrozně baví, je důležitá pro moji hru. Už se ale dostávám do věku, kdy mám pocit, že jsem tenisu dala strašně moc a volné týdny nechci trávit na malých turnajích a budu tam honit singlové body. Radši jsem víc doma, odpočinu si a věnuju se přípravě na další turnaje.“

Co si myslí o kauze Šarapovová?

„Nestavím se v tom sporu nikam. Každý by si měl zamést před vlastním prahem. Beru to tak, že to bylo až do loňska povolené. A co je povolené, je dovolené. Pokud to používala tak chytře, že jí to ten produkt pomáhal, tak asi věděla víc než ostatní. Má okolo sebe ale veliký tým lidí a to, že si o změně předpisů nikdo z něj nic nepřečetl, je obrovská chyba. To pro nás byl největší šok. Určitě už se mezi tenistkami už stalo, že si někdo vzal něco nedovoleného a nemyslel to zle. Já z toho nemám radost, protože Maria, stejně jako Serena, jsou pro tenis moc důležité.

O selfie se Serenou Williamsovou v Riu

„Na tenisových kurtech se s ní málokdy potkáme. Moc nezdraví, moc se společensky nechová. Na olympiádě jsem jí potkala, než šlo na zahájení. Tam jsme jen seděli a čekali. Byla jsem připravená ji zamávat. Jenže ona se začala hned bavit a ahoj, ahoj… A všichni čeští sportovci se divili, že mám kamarádku Serenu. A já jsem říkala, že jí znám jen z kurtů, ale že bych si s ní povídala v šatně – to ne. Ona má družnější náladu, když je na akci, jako je olympiáda. Pak dokonce přišla s nápadem udělat si selfie – to mě taky překvapilo.“

Jak moc dokáže kouč ovlivnit výkon během zápasu

„Maximálně do deseti procent. Je to dost, ale zase ne moc. Možná jsem to i přepálila, ale vliv to může mít, pokud ten on court coaching je dobrý. Viděla jsem trenéry od Šarapovový říkat informace skoro k ničemu. Pak jsem viděla Jirku Vaňka mluvit na Káju (Plíškovou) a bylo vidět, že jí to dodalo náboj a pomohlo to. Od svého trenéra čekám určitě nadhled a ohodnocení toho, co se dosud na kurtu děje. Jestli hraju dobře, ale soupeřka ještě líp. To jsem schopná akceptovat a dál bojovat. Nebo jestli hraju špatně a v čem se zlepšit. Hrajeme, běháme, máme zvýšenou tepovou frekvenci a často má člověk myšlenky úplně jinde a nedokáže říct, že soupeřka má zrovna horší forhend.

Kolik jí zůstane peněz

„Jednou jsme se s jednou kolegyní dívali na cifru našich životních prize money. Neptali jsme se, kolik máme usysleno v bance, ale kolik nám zůstane. A půlka je taková reálná možnost, neutrácíme za auta a baráky. Daně jsou mezi 30 až 50 procenty, pak záleží, jaký si s sebou vozíte tým. Čím víc lidí, tím víc peněz a výdajů.“

O komentování tenisu v českých televizích

„Já to moc neslyším. Když se něco děje, tak jsem na té akci a ne v Česku. Fed Cup jsem měla možnost dvakrát sledovat ze studia, to mě moc bavilo. Komentování se mi u nás moc nelíbí, nebudu nikoho jmenovat a kritizovat. Jen se mi to víc líbí, jak to dělají v cizině.“