AS Řím - Plzeň 1:2. Hyského snový debut v Evropě! Boj a slepené góly srazily favorita
Uff, tak tohle byl fičák! Fotbalisté Plzně výtečným startem pod trenérem Martinem Hyským šokovali ve třetím vystoupení hlavní fáze Evropské ligy AS Řím. Český vicemistr zvítězil především díky famóznímu nástupu na půdě italského favorita 2:1, Hyský oslavil na lavičce Viktorie skvělý evropský debut. Parádní branky obstarali Prince Adu a Cheick Souaré, za domácí snížil z penalty Paulo Dybala.
„Chci hrát odvážně,“ několikrát během přípravy na evropskou trenérskou premiéru prohlásil nový plzeňský kouč Martin Hyský. Jeho přání podtrhl na horké půdě v Římě týmový výkon i konečný výsledek, kdy Viktoria v náročném zápase uhájila vedení 2:1 a po brankách Prince Adua a Cheicka Souarého odvezla z Itálie velmi cenné tři body. Přežila i náročný závěr, branku domácích po poslední standardce sudí správně neuznali kvůli ofsajdu.
Plzeň si vede na evropské scéně stejně jako v předchozích dvou sezonách výborně. Hyský navázal na výsledky pod Miroslavem Koubkem (remíza 1:1 na Ferencvárosi) a dočasným hlavním koučem Markem Bakošem (výhra 3:0 doma s Malmö), který u mužstva zůstal. Skalp špičkového celku z Itálie, kde Plzeň v předchozích dvou evropských zápasech schytala dohromady devět branek, patří k nejcennějším výsledkům bohaté klubové historie.
Hráči Hyského záměr plnili na place od první sekundy takřka dokonale. Maximální nasazení a intenzita si braly svou daň – trenér využil všech pěti střídání, v závěru mnohé hráče hostů tahaly křeče.
Už ve 3. minutě po kvalitním presinku mohl skórovat Rafiu Durosinmi, další možnosti aktivní Viktorie přibývaly. V osmé minutě, kdy Princi Aduovi sjel nadějný volej po přesném centru kapitána Lukáše Červa, začali domácí fanoušci poprvé pískat. Z pohledu římského favorita bylo za chvíli navíc mnohem, mnohem hůř…
Adu zacvičil na straně s mladým polským obráncem Janem Ziolkowskim, uprchl až před bránu a precizním zakončením po dvaceti minutách otevřel skóre. „Před zápasem jsem říkal, že mě překvapuje, že Adu nastoupil už na Bohememce v základu. Ale tady to udělal výborně - vzal to na sebe a skvěle zakončil, perfektní individuální akce,“ chválil ve studiu Nova Sport bývalý stoper Plzně Václav Procházka.
Viktoria hrála pod novým koučem stejně jako o víkendu v lize v základním rozestavení 4-2-3-1. Podstatnější než formace ale byl velmi aktivní přístup, což domácí hráče dokonale zaskočilo. „Krásně se na to dívá, vidíme úplně jiný fotbal, než na který jsme od Plzně zvyklí,“ ocenil další host ve studiu Nova Sportu Patrik Ježek, který též prošel jako hráč plzeňským klubem. „Hlavní rozdíl je v presinku Plzně a AS Řím. Plzni to skvěle funguje, naopak u AS presink vůbec nevidím,“ dodal Procházka.
Dvě minuty po Aduovi navíc přidal druhou plzeňskou trefu Cheick Souaré. Daleko za vápnem práskl levačkou do balonu a jeho tvrdá přízemní střela skončila přesně v rohu domácí branky. Slavný kouč Gian Piero Gasperini jen kroutil hlavou a už ve 30. minutě zareagoval prvním střídáním – chybujícího Ziolkowského nahradil zkušený forvard Stephan El Shaarawy.
Římský celek se logicky postupně dostával víc do hry, po přestávce se víc dostával před Jedličku. Domácí snížili ani ne deset minut po začátku druhé půle – Václav Jemelka zahrál po hlavičce střídajícího Nicola Pisilliho nešťastně rukou, turecký sudí Halil Umut Meler zkontroloval situaci na videu a dle očekávání ukázal na penaltu. Tu bez problémů uklidil do sítě Paulo Dybala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off