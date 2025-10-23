Olomouc - Raków 1:1. Sigma přišla v KL o výhru v závěru, útěchou je první bod
Historicky premiérové domácí rande se základní skupinou některého z evropských pohárů má Sigma za sebou. Byť si fanoušci napoprvé představovali asi atraktivnější nápadnici než Raków Čenstochová, polský soupeř ukázal Androvu stadionu, že ne nadarmo patří v Ekstraklase v posledních letech k absolutní špičce. Olomouc nakonec uhrála v Konferenční lize bod za remízu 1:1, když o výhru přišla v úplném závěru.
Zápasy české reprezentace, EURO U21, Zlín v Evropské lize, UEFA Youth League, finále MOL Cupu. Andrův stadion toho v posledních letech zažil už celkem dost. Až na tohle. Sigma dosud nikdy nehostila své seniorské utkání evropského poháru v základní skupině či fázi. Na začátku října ve Florencii si vyzkoušela, o čem Konferenční liga bude, a ve čtvrtek večer vyšla vstříc Rakówu.
Což o to, háv dala Olomouc premiéře tuze slavnostní včetně předzápasové fanzóny. Tam to žilo, vonělo, dunělo. Leč návštěva se bezesporu očekávala vyšší než osmitisícová. Přestože se vpodvečer na Moravě spustil vydatný déšť, byť ne takový jako v Rijece, po snové minulé sezoně se měl stánek zaplnit. Nepovedlo se to, ačkoli klub vstupenky rozdával okolním oddílům. Kotlík s ultras za bránou na jižní tribuně působil dost osamoceně, snad to bude v neděli proti Slavii lepší.
Jak to vypadalo na mokrém hřišti? Zatímco na půdě favorizované Fiorentiny Hanáci navzdory prohře 0:2 slušným výkonem příznivce namlsali, nepříjemní Poláci jim toho příliš nedovolili. Kouč Tomáš Janotka predikoval urputné vyrovnané utkání, které může rozhodnout první branka. A vlastně se nemýlil, i když během úvodní půlhodiny mohlo být rozhodnuto.
Nejdřív se Patryk Makuch po chybě Ahmada Ghaliho řítil od půlky sám na Jana Koutného, nicméně jedničku českých „lvíčat“ nepropálil. A to ani po dalších patnácti minutách, kdy se do velké šance dostal díky obloučku za dezorientovaného Jana Krále. V sektoru fanoušků Čenstochové, který čítal přes šest stovek výjezdníků, to jen zahučelo.
Beran vyklusával jako za nároďák...
Jako by domácí měli z týmu přísného stratéga Marka Papszuna zbytečně velký respekt. Třeba když se Daniel Vašulín hnal dopředu, ale před šestnáctkou se utopil v kličkách. Nebo když před pauzou Michal Beran ztratil míč a směrem zpátky před zraky svého agenta Jiřího Müllera sedícího ve VIP sektoru vyklusával hasit brejk podobným tempem jako nedávno za nároďák na Faerských ostrovech...
Sigma poprvé zahrozila ve 43. minutě, kdy Vašulín napálil odražený balon z vápna nad, pak už zase přenechala kontrolu Rakówu. Dobře v mezihře vypadal norský útočník Jonatan Braut Brunes, jehož v létě vábila Slavia, než přivedla Erika Prekopa, nicméně tutovky už si hosté nevytvářeli.
A když v závěru načechral střídající Štěpán Langer centr z rohu přesně na hlavu stopera Krále, byl Kacper Trelowski bezmocný. První branka v Konferenční lize, první body?! Vypadalo to na tři, nicméně v poslední minutě se nechal Andres Dumitrescu obejít Tomaszem Pienkem a Stratos Svarnas nekompromisně zacílil pod Koutného víko.
Čili nakonec plichta 1:1. Vzhledem k příležitostem na obou stranách pro Olomouc asi šťastná, avšak po dění v úplném finiši dosti smutná. Tady možná ležel klíč k postupu do jarní fáze... Hanáky čeká příště v KL venku arménský NOAH, Raków se představí na Letné proti Spartě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off