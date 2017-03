Wawrinka žertoval po porážce s Federerem: Směješ se mi, jsi fakt debil

Prý se příliš v lásce nemají. Jediné, co je spojuje, je jejich národnost. Takové názory se často objevovaly, když došlo na jména Rogera Federera a Stana Wawrinky. Že tomu tak dávno není, ukázalo finálové utkání v Indian Wells, respektive jeho závěrečný ceremoniál. Oba Švýcaři se společným úsilím postarali o to, že si fanoušci mohli po utkání vyprávět nejen o dalším triumfu legendárního FedExe.

Comeback, o kterém ani nesnil, zažívá po svém návratu na kurty Roger Federer. Osmnáctý grandslamový titul, který získal na letošním Australian Open, podtrhl triumfem na "pátém" grandslamu v Indian Wells a připsal si své 90. turnajové vítězství kariéry. Svého krajana Stanu Wawrinku skolil 6:4, 7:5 a porazil ho již podvacáté v kariéře.

"Rozhodně jsem překonal i svá vlastní očekávání. Mým cílem bylo, abych se do Wimbledonu dostal do elitní osmičky. Tohle je prostě start jako ze snu," pochvaloval si na kurtu Federer, jenž sezonu zahájil na 16. místě žebříčku a po Indian Wells se posunul již na šestou pozici.

Hlavní show si však během závěrečného slavnostního ceremoniálu přivlastnil jeho parťák z daviscupového týmu Stan Wawrinka. "Omlouvám se, jsem po deseti dnech tady opravdu unavený. Rád bych Rogerovi pogratuloval...," začal Wawrinka nadějně a se slzami v očích svůj projev. Když však stočil pohled na legendu, dál se nedostal. "On se směje, to je fakt d***l. Ale to je ok," pokračoval se smíchem rodák z Lausanne.

VIDEO: Wawrinka s Federerem pobavili fanoušky

Pak už světová trojka pokračovala ve vážnějším duchu. "Už jsem proti tobě ztratil letos jeden důležitý zápas, když jsme hráli o finále Australian Open. Ale stále jsem tvůj největší fanoušek, moc ti gratuluji k tomu, jak se ti povedl návrat na kurty. Každý, kdo má rád tenis, je šťastný, že jsi zpět. Je skvělé vidět tě znovu hrát na špičkové úrovni, doufám, že to tak zůstane ještě hodně let," poklonil se svému přemožiteli trojnásobný grandslamový šampion.

Pozadu nezůstal ani Roger Federer, který se snažil celou úsměvnou situaci vysvětlit. "Když se na mě Stan podíval, chtěl jsem, aby neviděl vážnou tvář. Tak jsem se smál, a to ho asi trošku rozhodilo," vysvětloval výborně naladěný Švýcar.

A pokračoval. "Jestli jsem někdy slyšel na svoji adresu takhle vulgární slovo? Už mnohokrát, ale vždy v přátelském duchu. Je ale pravda, že na kurtu to bylo poprvé. Beru to jako kompliment," dodal s úsměvem šampion.

Roger Federer se stal nejstarším tenistou, který kdy vyhrál Indian Wells, věkovou hranici pro vítěze podniku série Masters posunul o rok. Rekord do této doby držel Andre Agassi, který v Cincinnati dominoval v roce 2004 ve věku 34 let.

A jak je to s případnými Federerovými plány na útok na místo světové jedničky? "Chápu ty řeči o tom, že se zase stanu jedničkou, když teď Andy (Murray) a Novak (Djokovič) nehrají dobře, a snažím se tomu pomoct. Ale tohle je můj 90. titul, tak si ho nejdřív zkusím užít," uzavřel Federer.